Там всегда холодно? Где в Украине есть село с самым зимним названием

Раньше снег там не таял до июля

В Украине есть немало ярких топонимов, некоторые забавные, а другие — будто отражают погоду, которая сейчас царит в Украине. На Харьковщине есть село с холодным, но милым названием — Снежков.

Село расположено в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области. Оно было основано в 1737 году и называлось Снежков Кут. В 1902 году его переименовали в Снежков.

Название села объясняется тем, что в тамошних дубовых урочищах в давние времена почти до июля лежал снег. Летом в Снежкове всегда была прохлада.

Остановка в селе Снежков

А в этом холодном январе в Снежкове тоже морозно. В субботу, 24 января, ночью было -15 градусов, днем столбики термометров не поднимаются выше 11 градусов мороза.

К слову, в Киевской области в Белоцерковском районе есть село с подобным названием — Снежки. Есть три версии его названия — по одному из местных преданий, село основал в 16 в. человек по имени Снежко. Вторая – в начале 18 в. земли нынешних Снежков принадлежали феодалу Снежку. Третье объяснение, что в многочисленных оврагах, расположенных на территории села и вокруг него, весной надолго задерживается и не тает снег.

