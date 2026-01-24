Там завжди холодно? Де в Україні є село з найбільш зимовою назвою

Раніше сніг там не таяв до липня

В Україні є чимало яскравих топонімів, деякі — кумедні, а інші ніби відображають погоду, яка зараз панує в Україні. На Харківщині є село з холодною, але милою назвою — Сніжків.

Село розташоване у Валківській міській громаді Богодухівського району Харківської області. Його було засновано у 1737 році, спочатку село мало назву Сніжків Кут. У 1902 році його перейменували на Сніжків.

Назва села пояснюється тим, що у тамошніх дубових урочищах у давні часи майже до липня місяця лежав сніг. Влітку у Сніжкові завжди була прохолода.

Зупинка у селі Сніжків

А цього холодного січня в Сніжкові також морозно. У суботу, 24 січня, вночі було -15 градусів, вдень стовпчики термометрів не піднімаються вище 11 градусів морозу.

До слова, на Київщині у Білоцерківському районі є село з подібною назвою — Сніжки. Є три версії його назви — за одним з місцевих переказів, село заснував у 16 ст. чоловік на ім'я Сніжко. Друга — на початку 18 ст. землі нинішніх Сніжок належали феодалу Сніжку. Третє пояснення, що у численних ярах, розташованих на території села та навколо нього, навесні надовго затримується і не тане сніг.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні є село з "градусною" назвою — Білогорілка. На початку XX століття це було заможне козацьке селом із церквою, школою, млинами та понад двома тисячами мешканців.