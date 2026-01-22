Село, которое "чувствуешь носом": в Украине есть населенный пункт с "ароматным" названием

Название этого села заставляет улыбнуться

В Украине много населенных пунктов, названия которых вызывают улыбку. Это село можно не только произнести, но и почувствовать носом. Однако как только вы услышите его название, сразу возникнет вопрос, откуда она ушла и что стоит за таким "ароматным" словом.

Что следует знать

Несмотря на несерьезное название, именно в этом селе в 1940-х годах располагалась секретная резиденция Главнокомандующего УПА Романа Шухевича

Исследователи предполагают, что село могло изменить название из-за ошибки — от "Букова" или "Путова"

Пуков — село в Рогатинской городской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области. Первые письменные упоминания о нем датируются 15 веком. Оно пережило смену государств и режимов — польское господство, Австро-Венгрию, советскую власть и, наконец, независимую Украину. В Пукове есть два памятника. Это ботаническая достопримечательность природы "Чертова Гора" и лесной заказник Журитин.

Чертовая гора в Пукове. Фото: wikipedia

В 20 веке село не миновали войны, репрессии и мобилизации. Известно, что часть жителей была вовлечена в украинское освободительное движение, а в советский период люди пережили коллективизацию. Интересно, что на окраине села (хутор Перелески) в 1945-1946 годах в селе Пуков была штаб-квартира Главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Село Пуков. Фото: wikipedia

Происхождение названия

Происхождение названия Пуков имеет несколько версий. Самое распространенное название связано с именем или прозвищем первого поселенца. Другая версия отсылает к древним диалектным словам, связанным с природными условиями или хозяйственной деятельностью. Единого подтвержденного толкования нет.

По мнению исследователя Купчинского, сначала село называлось "Путов" от слова "путь", но со временем стали букву "т" заменили на "к". Также одна из версий — село называлось "Буков" из-за растения бук, которое здесь растет.

