Название как шутка, а история - как боевик: в Украине есть село, которое звучит как приглашение в гендель

Удивительное село с самым козацким названием в Украине

В Украине есть села, названия которых звучат как мемы, клички казаков из летописей или пункт меню в корчме. Они вводят в заблуждение и кажутся шуткой, но на самом деле имеют долгую историю и глубокие корни. Один из таких — село, которое звучит как гендель где-то на окраине маленького города или поселка.

Что следует знать

Происхождение названия села связывают с фамилией первопоселенцев или легендарным предводителем Северином Наливайко, чье восстание охватывало эти земли

Село ощутило на себе Голодомор 1932-1933 годов

Наливайка — село в Головановской поселковой общине Голованевского района Кировоградщины, расположенное в центральной части Украины. Население села — 708 человек, а общая площадь населенного пункта — 2,202 км.

Откуда произошло название

Точных сведений о происхождении названия нет. Однако по некоторым исследованиям, оно могло быть связано с фамилией или прозвищем одного из первых поселенцев или хозяев этих земель.

Иногда названия типа "Наливайка" могли происходить от фамилий, которые, в свою очередь, имели этнографическое или ремесленное происхождение — например, от глагола "наливать" или от фамилии "Наливайко". К слову, Северин Наливайко — козацкий вожак, один из руководителей восстания 1594—1596 годов в Речи Посполитой, а некоторые части Кировоградской области входили в состав этого государства.

Село Наливайко пережило темные и сложные времена. Во время Голодомора, устроенного советскими властями 1932-1933 годов здесь умерло не менее 266 жителей.

Есть ли среди жителей выдающиеся личности?

Среди известных людей, родившихся в селе Наливайко, — Пьяничук Нина, которая была народной депутатом Верховного Совета УССР 9-го созыва. Также уроженец этого населенного пункта – Высоколан Степан – российский и парагвайский военный украинского происхождения, дивизионный генерал Вооруженных сил Парагвая.

