Там всем наливают рюмку? Где в Украине есть село с "градусным" названием

Название звучит забавно, но история – серьезная и давняя

Вы точно захотите проверить свой навигатор, когда услышите это название. Нет, это не марка напитка и не меню кабака на Полтавщине, где самой вкусной визитной карточкой являются галушки.

Белогорилка — не шутка и не фольклорный мем, а село с более чем трехсотлетним прошлым, казацкими корнями и уникальным ландшафтом на берегах реки. Но не спешите искать здесь "рюмку": за этим названием скрывается не алкоголь, а век казацкой истории.

Белогорилка — село в Украине, которое входит в Лохвицкую городскую общину Миргородского района Полтавской области. В настоящее время здесь проживает около 517 человек. Расположено оно на правом берегу реки Сула: в 6 км выше по течению лежит село Гудымы, в 1,5 км ниже — Ручки, а на противоположном берегу — Голинка в Сумской области (на Google-карте обозначена как Голенка). В этом месте Сула извилистая, с лиманами, старицами и заболоченными озерами.

Речка Сула. Фото: ГУ НП в Полтавской области

Первое письменное упоминание о Белогорилке датируется 1650 годом — оно обозначено на карте Киевского воеводства французского инженера Гийома де Боплана (как pagus — село). В XVI веке эти земли были приграничьем Черкасско-Путивльского региона, а во время Национально-освободительной войны 1648 года село входило в Лохвицкую сотню Лубенского полка.

В XIX — начале XX века Белогорилка была зажиточным казацким селом с церковью, школой, мельницами и более чем двумя тысячами жителей. В советское время здесь действовал колхоз имени Валериана Куйбышева. В 2020 году село стало частью Лохвицкого городского общества и новообразованного Миргородского района.

Школа земская трехкомплектная, село Белогорилка. Фото: wikipedia.org

Среди памятных мест — монумент казаку Сулану, братская могила погибших во Второй мировой войне и памятник односельчанам. А среди уроженцев — известный под литературным псевдонимом Поль Половецкий, украинский поэт и писатель Поликарп Плюйко.

Братская могила советских воинов в Белогорилке. Фото: wikipedia.org

