В туалете будет пахнуть, как в SPA-отеле: простой трюк с туалетной бумагой

Этот лайфхак вам понадобится

Чистота в санузле давно перестала быть единственным показателем ухоженного дома — все больше людей обращают внимание именно на запах. Именно он создает первое впечатление и подсознательно формирует чувство комфорта или, напротив, неприязни. Проблема в том, что большинство магазинных освежителей работают несколько минут, обладают резким "химическим" ароматом и не решают вопрос надолго. Но существует простой и почти бесплатный способ, активно используемый в гостиничном сервисе, — и он доступен каждому. Об этом рассказывает "Телеграф".

Для этого не требуются дорогие диффузоры или автоматические распылители. Достаточно обыкновенного рулона туалетной бумаги и эфирного масла. Секрет в том, что картонная втулка внутри рулона отлично впитывает ароматические вещества и постепенно их отдает.

Метод прост: на внутреннюю сторону втулки следует нанести 5–7 капель эфирного масла. Лучше всего подходят ароматы лаванды, эвкалипта, лимона, мяты или чайного дерева. Они не только приятны, но и обладают антибактериальными свойствами.

После этого рулон вешают на держатель, как обычно. Когда бумага прокручивается, картон нагревается от воздуха и трения, а аромат активируется и равномерно распространяется по комнате. Эффект длится несколько дней, а интенсивность можно легко контролировать – просто добавив еще 1–2 капли масла.

Этот способ имеет несколько преимуществ: он не маскирует запахи, а создает стабильный фон; не требует электричества или батареек; не содержит агрессивной химии, которая может вызвать головную боль или аллергию. Кроме того, эфирные масла можно изменять в зависимости от настроения или времени года.

В то время, когда большинство ищет сложные и дорогостоящие решения, самые эффективные иногда лежат прямо под рукой. Простой рулон и несколько капель эфирного масла могут изменить восприятие вашего дома так же сильно, как новый ремонт.