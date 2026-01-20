Снимите фильтр и замочите в этом растворе: как быстро очистить вытяжку от налипшего жира

С этим лайфхаком вытяжка будет блестеть чистотой

Вытяжка — незаменимая вещь на кухне. Она вытягивает пар во время готовки, чтобы он не оседал на стенах кухни в виде конденсата. Не все знают, что эту бытовую технику нужно регулярно чистить, так как жир может оседать на фильтре и стенках. Особенного внимания требует именно фильтр, так как из-за загрязнения вытяжка может перестать работать.

"Телеграф" рассказывает, как с помощью подручных средств очистить вытяжку и фильтр от налипшего жира.

Если долго не чистить вытяжку, жир плотным слоем налипнет на ее поверхности и фильтр, пишет Express. Это может привести к поломке или снижению эффективности втягивания. Поэтому стоит очистить фильтр и стенки вытяжки, как только увидите признаки налипания жира.

Есть простой способ, как быстро и без усилий очистить жир с вытяжки. Для этого вам понадобится средство для мытья посуды, обычная соды и кипяток. Аккуратно снимите фильтр, положите его в мойку или другую емкость. Добавьте туда соду и несколько капель средства для мытья посуды, а потом залейте все это горячей водой.

Если фильтр не слишком грязный, будет достаточно замочить его на 15-20 минут. А если слой жира толстый — оставьте на час-полтора. В это время смочите тряпку или мочалку в этом растворе и протрите сам корпус вытяжки — внутри и снаружи.

После замачивания достаньте фильтр и очистите остатки жира мягкой щеткой. А перед тем как ставить его назад, убедитесь, что он полностью высох.

