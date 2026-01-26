Не надевайте черное и не желайте зла: что запрещено делать 26 января, чтобы не потерять удачу

Не игнорируйте 26 января важных запретов и традиций

В понедельник, 26 января, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого Феодора Студита. По старому стилю этот праздник приходился на 8 февраля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святой Феодор Студит — один из самых известных православных богословов и подвижников IX века. Он был игуменом Студийского монастыря в Константинополе и прославился как строгий защитник веры, монашеской дисциплины и иконопочитания.

Что можно делать 26 января:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святому Феодору Студиту, прося мудрости и защиты от несправедливости;

Согласно народным традициям, 26 января старались наводить порядок в доме и мыслях, считалось, что чистота привлекает благополучие;

Также в этот день заказывали поминальные молебны по усопшим родственникам и кропили дом святой водой, чтобы очистить его от злых духов;

Чтобы почтить память предков и защитить дом, в старину на окна и двери вешали ветки рябины или можжевельника.

Что нельзя делать 26 января:

По народным поверьям, любой грех, совершенный в этот день, считается втройне тяжелым, поэтому нельзя допускать дурные мысли, зависть или пожелания зла;

Считалось, что удача отвернется от того, кто наденет грязную, изношенную или черную одежду, так как она привлекает нечистую силу;

В этот день запрещалось долго смотреться в зеркало. Наши предки верили, что через отражение может проявиться нечисть;

В этот день не советовали выносить мусор после захода солнца, чтобы не "выбросить" из дома благополучие и удачу.

Народные приметы на 26 января

Безветренный и ясный день – весна будет теплой и наступит рано;

Какая погода на Федора – такова и весна будет;

