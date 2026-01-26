Рус

Не надягайте чорне і не бажайте зла: що заборонено робити 26 січня, щоб не втратити удачу

Катерина Любимова
Традиції та заборони на 26 січня
Не ігноруйте 26 січня важливих заборон та традицій

У понеділок, 26 січня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого Феодора Студита. За старим стилем це свято припадало на 8 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святий Феодор Студит – один із найвідоміших православних богословів та подвижників IX століття. Він був ігуменом Студійського монастиря в Константинополі і прославився як суворий захисник віри, чернечої дисципліни та іконопочитання.

Що можна робити 26 січня:

  • Цього дня віряни звертаються з молитвами до святого Феодора Студита, просячи мудрості та захисту від несправедливості;
  • Згідно з народними традиціями, 26 січня намагалися наводити лад у будинку та думках, вважалося, що чистота приваблює добробут;
  • Також у цей день замовляли поминальні молебні за померлими родичами та кропили будинок святою водою, щоб очистити його від злих духів;
  • Щоб вшанувати пам’ять предків та захистити будинок, за старих часів на вікна та двері вішали гілки горобини або ялівцю.
Що можна і не можна робити 26 січня
Що не можна робити 26 січня:

  • За народними повір’ями, будь-який гріх, скоєний цього дня, вважається втричі важким, тому не можна допускати погані думки, заздрість чи побажання зла;
  • Вважалося, що успіх відвернеться від того, хто одягне брудний, зношений або чорний одяг, оскільки він приваблює нечисту силу;
  • Цього дня заборонялося довго дивитися у дзеркало. Наші пращури вірили, що через відображення може проявитися нечисть;
  • Цього дня не радили виносити сміття після заходу сонця, щоб не "викинути" з дому благополуччя та удачу.

Народні прикмети на 26 січня

  • Безвітряний та ясний день – весна буде теплою і настане рано;
  • Яка погода на Федора – такою буде і весна;

Нагадаємо, що 25 січня за старим стилем відзначається Тетянин день. "Телеграф" писав, коли по-новому шанують святу Тетяну.

