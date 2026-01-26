Зеркальная дата 26.01.26 откроет "портал" желаний: что запрещено делать и получить поддержку Вселенной

Эта дата связана с кармой, правдой и силой

Понедельник, 26 января, считается мощной энергетической датой. Это первая зеркальная комбинация в этом году — 26.01.26, которая усиливает кармическую энергию и помогает расставить приоритеты.

На своей странице в Instagram астролог Кристель Амбр рассказала, чем особенный этот день. Он несет в себе кармическую переработку, переоценку и баланс.

Что нужно знать про зеркальную дату 26.01.26

Зеркальная дата 26.01.26 несет в себе тройную силу числа 8 (2 + 6 + 0 + 1 + 2 + 6 = 17 → 1 + 7 = 8), что делает этот день особенно значимым для кармической переработки, переоценки себя и расстановки приоритетов. Энергия даты разрушает иллюзии, выводит на чистую воду, помогает понять, где находится ваша настоящая сила, и открывает "портал желаний" — возможность просить у Вселенной то, что действительно важно и что подкреплено действиями.

В нумерологии 26 = 8 — число силы, ответственности, кармы и материальной правды. 01 = инициирование, начало новых дел, самоопределение и внутреннее руководство. 26 (год) = снова 8. В сумме это дает энергию 8-1-8, что символизирует мощное сочетание силы и личной ответственности.

Как загадывать желание:

Формулируйте желания четко и конкретно, прося у Вселенной о том, что вы действительно готовы воплотить в жизнь;

Просите не абстрактные мечты, а цели, которые подкреплены вашими действиями и честностью с собой;

Используйте день для планирования, постановки приоритетов и принятия важных решений.

Как загадать желание 26.01.26, Фото: ИИ

Чего нельзя делать 26.01.26:

Нельзя совершать плохие поступки, завидовать, желать кому-либо зла — все это усиливается тройной кармической энергией числа 8;

Не стоит фантазировать без намерения воплощать — иллюзии будут разрушены;

Сегодня нельзя критиковать себя или зацикливаться на прошлых ошибках;

Запрещено окружать себя негативными мыслями и эмоциями;

Используйте энергию зеркальной даты для усиления личной силы, гармонии с Вселенной и воплощения истинных желаний.

