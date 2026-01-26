Дзеркальна дата 26.01.26 відкриє "портал" бажань: що заборонено робити і як отримати підтримку Всесвіту

Ця дата пов’язана з кармою, правдою та силою

Понеділок, 26 січня, вважається потужною енергетичною датою. Це перша дзеркальна комбінація цього року – 26.01.26, яка посилює кармічну енергію та допомагає розставити пріоритети.

На своїй сторінці в Instagram астролог Крістель Амбр розповіла чим особливий цей день. Він несе в собі кармічну переробку, переоцінку та баланс.

Що потрібно знати про дзеркальну дату 26.01.26

Дзеркальна дата 26.01.26 несе у собі потрійну силу числа 8 (2 + 6 + 0 + 1 + 2 + 6 = 17 → 1 + 7 = 8), що робить цей день особливо значущим для кармічної переробки, переоцінки себе та пріоритетів. Енергія дати руйнує ілюзії, виводить на чисту воду, допомагає зрозуміти, де знаходиться ваша справжня сила, і відкриває "портал бажань" — можливість просити у Всесвіту те, що справді важливо і що підкріплено діями.

У нумерології 26 = 8 – число сили, відповідальності, карми та матеріальної правди. 01 = ініціювання, початок нових справ, самовизначення та внутрішнє керівництво. 26 (рік) = знову 8. У сумі це дає енергію 8-1-8, що символізує потужне поєднання сили та особистої відповідальності.

Як загадувати бажання:

Формулюйте бажання чітко просячи у Всесвіту у тому, що ви справді готові втілити у життя;

Просіть не абстрактні мрії, а цілі, які підкріплені вашими діями та чесністю із собою;

Використовуйте день для планування, постановки пріоритетів та прийняття важливих рішень.

Як загадати бажання 26.01.26, Фото: ІІ

Чого не можна робити 26.01.26:

Не можна робити погані вчинки, заздрити, бажати будь-кому зла — все це посилюється потрійною кармічною енергією числа 8;

Не варто фантазувати без наміру — ілюзії будуть зруйновані;

Сьогодні не можна критикувати себе чи зациклюватись на минулих помилках;

Заборонено оточувати себе негативними думками та емоціями;

Використовуйте енергію дзеркальної дати для посилення особистої сили, гармонії із Всесвітом та втілення справжніх бажань.

