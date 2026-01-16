Будут ли переводить часы в Украине на летнее время и когда это делают: точная дата перехода

Президент не подписал соответствующий законопроект

Каждый год в Украине дважды переводят часы на 1 час. Осенью происходит переход на зимнее время, а весной — на летнее. В 2024 году Верховная Рада проголосовала за отмену перевода часов, однако с того времени президент Зеленский так и не подписал соответствующий законопроект, и он не вступил в силу. Поэтому переходы на зимнее и летнее время продолжаются.

"Телеграф" рассказывает, когда в 2026 году состоится переход на летнее время и куда переводить стрелки.

Когда переводят часы?

Обычно переход на летнее время происходит в конце марта, а точнее в последнее воскресенье марта. В 2026 году это выпадает на 29 марта.

Переход на летнее время. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Во время перехода на летнее время стрелки часов нужно перевести на час вперед. Обычно это делают ночью — в 3:00 часа. Однако это уже формальность со стрелками, так как большинство современных гаджетов — телефоны, планшеты, ноутбуки или умные часы и трекеры — переводят время в автоматическом режиме. Однако, если у вас есть механические часы в доме или на руке, их все придется переводить вручную — на час вперед.

Также стоит отметить, что Украина не единственная страна, где переводят часы на летнее и зимнее время. Во многих европейских государствах также дважды в год переводят стрелки часов.

