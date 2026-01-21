Будет ли праздник 8 Марта в Украине? Что известно о его отмене и есть ли дополнительный выходной

В этот день традиционно поздравляют женщин

Международный женский день — праздник, который отмечается каждый год 8 марта и посвящен началу весны и женщинам. По крайней мере так его подавали в Советском союзе, тогда как главная идея была в защите прав женщин. Он отмечается в примерно 30 странах мира, преимущественно на постсоветском пространстве и ряде стран Африки. Однако в Украине ведутся дискуссии, чтобы его отменить.

Что нужно знать о празднике 8 марта?

В 2026 году ситуация с 8 Марта в Украине остается такой же, как и в предыдущие несколько лет. Праздник официально не отменен, а дискуссии вокруг его отмены продолжаются.

Причиной этих дискуссий является советский и российский "шлейф" этого дня, от которого украинцы стремятся дистанцироваться. Праздник 8 Марта называют пережитком советского прошлого, и предлагают отменить или же перенести дату на 25 февраля — день рождения Леси Украинки.

Однако пока Верховная Рада не проголосовала соответствующих законопроектов, праздник остается в перечне государственных. В 2026 году 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому в этот день будет выходной. В мирное время выходным бы стал и понедельник 9 марта, однако из-за военного положения все дополнительные государственные выходные отменены.

