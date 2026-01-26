Там на украинском говорят чаще, чем на родном: где на другом конце света можно услышать наш язык

Есть карта, составленная по данным официальной переписи населения

В Канаде есть города и регионы, где украинский язык является самым распространенным языком в семьях. Это означает, что в этих местах люди в основном разговаривают на нашем родном языке в быту.

На карте, которую опубликовал украинец в Threads, показано, какое этническое или культурное происхождение является самым распространенным в различных переписных округах Канады по данным 2021 года. Карта была создана на основе официальной переписи населения.

Большинство людей в Канаде назвали свое происхождение "канадским", "английским", "ирландским", "шотландским" и "французским". Однако есть также "украинское", которое обозначено темно-зеленым цветом. Регионы, где говорят на украинском языке, расположены на окраине провинций Саскачеван и Манитоба.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский язык стал официальным еще в одном городе на другом конце света. Около 75% жителей имеют украинские корни. Там до сих пор сохранились наши традиции и быт, а в некоторых школах обучение ведется на нашем языке. Этот город основан более 130 лет назад в стране яркого карнавала цветов и ароматного кофе — Бразилии.