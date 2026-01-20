Неожиданное сходство: где в Европе есть регион с флагом Украины

Площадь региона — более 19 квадратных километров

В мире есть страны и регионы, которые схожи с нашей не только языком или архитектурой, но даже флагом. Одной из таких является Нижняя Австрия.

Нижняя Австрия – крупнейшая федеральная земля Австрии с площадью около 19 186 кадратных километров, расположена на востоке страны рядом с Веной и границами с Чехией и Словакией. Подробнее о ней написал "Телеграф".

Флаг этой федеральной земли состоит из двух горизонтальных полос — синей и желтой, что делает его очень похожим на украинский флаг, но с несколько иными оттенками цветов.

Сходство между флагами. Фото: Телеграф

Что есть в Нижней Автрии

Регион хорошо развит, особенно в окрестностях Вены. Здесь находится международный аэропорт "Швехат", много дорог и развитая промышленность в городах Вена, Санкт-Пельтен и Винер-Нойштадт.

Площадь Ландхаусплаца со зданием парламента. Фото: Wikipedia

Долина Вахау. Фото:Wikipedia

Шнееберг (Снежная гора). Самый высокий пик Нижней Австрии. Фото: Wikipedia

Нижняя Австрия поделена на четыре района:

Северный – виноградники и виноделие;

Юго-Восточный – промышленность;

Юго-Западный – фруктовые сады;

Северо-Западный – леса и лесное хозяйство.

Более 40% земли отводится под сельское хозяйство, еще 40% занимают леса. Хотя промышленность выросла, виноделие и фруктоводство активно развиваются, особенно в Вахау.

Туризм здесь тоже популярен. Люди приезжают за вином, на курорты в Газе и Вене, а также в монастырь Мельк.

Мельк – город в Нижней Австрии. Фото: Wikipedia

Монастырь в Мельке. Фото: Wikipedia

