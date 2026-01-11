Украинцев там больше, чем местных: где на другом конце света официально могут говорить на нашем языке

Где найти "маленькую Украину"

В Бразилии есть город Прудентополис, где живет много украинцев. Около 75% жителей имеют украинские корни, а в 2021 году украинский язык стал официальным.

Его еще называют "маленькой Украиной". Подробнее об этом месте написал "Главред" со ссылкой на тревел-блогера Сержа Бузо.

Прудентополис расположен в штате Парана на юге Бразилии. Город основан в 1894 году. Здесь проживает самая большая украинская община за пределами Украины. На старых картах он фигурирует как Прудентополь.

Первые украинские переселенцы приехали в конце XIX века из Галичины, Тернопольщины и Прикарпатья. Они получали землю от бразильского правительства и занимались земледелием. Около 1500 семей поселились в районе современного Прудентополиса. Вторая волна миграции была после Второй мировой войны. Тогда сюда прибыло 200 тысяч украинцев, среди них бывшие "остарбайтеры", военнопленные и политические беженцы.

Сегодня в Прудентополисе около 50 тысяч жителей и более 70% имеют украинские корни. Здесь работают греко-католическая церковь святого Иосафата, ансамбли "Веселка" и "Соловейко", братство "Украинские казаки". Местные жители изготавливают вышиванки, писанки, куклы-мотанки. Один мастер изготавливает до десяти писанок ежедневно.

В городе работает "Музей тысячелетия", посвященный украинской культуре. В некоторых школах обучение ведется на украинском языке. На праздничных столах готовят традиционные украинские блюда, такие как борщ, вареники, голубцы и кутья.

Не так давно украинский язык стал официальным в городе. Соответствующий закон приняли депутаты городского совета 5 октября 2021 года.

