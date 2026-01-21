Название немецкого города происходит от "каменный ручей"

В мире есть страны и регионы, флаг которых похож на украинский. Одними из таких является федеральная земля Нижняя Австрия, а также город Хемниц. Последний город расположен в Германии и имеет свою уникальную историю и архитектуру.

Хемниц – немецкий город в федеральной земле Саксония. Подробнее о нем написал "Телеграф".

Хемниц в Германии: промышленность, история и интересные факты о городе

Краткая история

Город был основан в XII веке у брода на реке Кемниц. Название реки происходит от каменистого русла, и позже ее имя перешло на город. До 1308 года Хемниц имел статус имперского города. В XIV веке он стал важным экономическим центром благодаря привилегиям на отбеливание тканей.

В 1531 году здесь жил Георгий Агрикола, немецкий ученый и один из основателей минералогии. В конце XVIII века Хемниц стал одним из крупнейших промышленных центров Германии. Город получил прозвища "Саксонский Манчестер" и "сажный Кемниц".

Во время Второй мировой войны город подвергся бомбардировкам британско-американской авиации, особенно сильно пострадал 5 марта 1945 года.

10 мая 1953 года Хемниц был переименован в Карл-Маркс-Штадт в честь философа Карла Маркса. 23 апреля 1990 года 76% жителей проголосовали за возвращение старого названия, и с 1 июня город снова стал Хемниц.

Интересные факты о городе

Хемниц занимает третье место по численности населения и экономическому значению в регионе;

Флаг Хемниц имеет две горизонтальные полосы — синюю и желтую, что делает его похожим на украинское знамя, но немного с другими оттенками цветов;

Название города происходит от реки Кемниц, притока Цвиккауэр-Мульде. Слово "chemnitz" из лужицкого языка означает "каменистый ручей".

Флаг города Хемница и государство Украины. Фото: Телеграф

Архитектура города

Хемниц известен промышленностью. Здесь работал машиностроительный завод Гартмана, который производил различные серии паровозов, в частности XII H2. Также в городе был автозавод VEB Barkas-Werke, выпускавший микроавтобусы Barkas B1000 и легкие грузовики.

В городе также можно посмотреть на старую и новую ратуши, красную башню, церковь Святого Марка и другие исторические здания.

Старая и новая ратуша в городе. Фото: Wikipedia

Красная башня Хемница. Фото: Wikipedia

Церковь Святого Марка. Фото: tripadvisor

Центр города Хемниц. Фото: Wikipedia

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем интересен украинский город Тульчин и почему он так называется.