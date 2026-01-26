Там українською розмовляють частіше, ніж рідною: де на іншому кінці світу можна почути нашу мову

Є карта, зроблена за даними офіційного перепису населення

В Канаді є міста та регіони, де українська мова є найпоширенішою мовою в сім’ях. Це означає, що в цих місцях люди здебільшого розмовляють нашою рідною мовою у побуті.

На карті, яку опублікував українець у Threads, показано, яке етнічне або культурне походження є найпоширенішим у різних переписних округах Канади за даними 2021 року. Карту створили на основі офіційного перепису населення.

Найбільше людей у Канаді назвали своє походження як "канадське", "англійське", "ірландське", "шотландське" та "французьке". Однак є також "українське", яке позначено темно-зеленим. Регіони, де розмовляють українською, розташовано на околиці провінцій Саскачеван і Манітоба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українська мова стала офіційною ще в одному місті на іншому кінці світу. Близько 75% мешканців мають українське коріння. Там досі збереглись наші традиції та побут, а у деяких школах навчання ведуть нашою мовою. Це місто засноване понад 130 років тому у країні палкого карнавалу кольорів та запашньої кави — Бразилії.