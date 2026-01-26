Вот какие последствия выбрасывания влажных салфеток в канализацию: только посмотрите на это фото

На большинстве упаковок таких товаров написано, что они разлагаются, однако это не так

Неправильное выбрасывание влажных салфеток в канализацию может вызвать серьезные проблемы с сантехникой. В Полтавском водоканале показали, какого огромного "монстра" вытащили из труб из-за засора.

Фото загрязненной канализации опубликовали "Факты Полтава" в Threads. "Телеграф" объяснил, почему нельзя бросать влажные салфетки в унитаз.

В комментариях под постом пользователи отметили, что многие люди смывают влажные салфетки, потому что на упаковках указано, что их можно не выбрасывать и что они якобы растворяются в воде.

Некоторые поделились способом, который, по их мнению, может отучить людей бросать салфетки в унитаз, но такой подход может иметь негативные последствия. Также пользователи писали, что такие базовые вещи стоит объяснять еще в школе, чтобы избежать засорения канализации.

Почему салфетки забивают канализацию

Влажные салфетки не растворяются в воде, как туалетная бумага. Они не разлагаются, потому что содержат пластиковые волокна, а в трубах смешиваются с жиром и другим мусором и образуют плотные сгустки, которые трудно убрать. В некоторых странах такие засоры вызывают до 93% аварий в канализационных сетях, из-за чего затапливаются подвалы и происходит разлив нечистот. Кроме того, если салфетки попадают в водоемы, они вредят окружающей среде, поскольку не разлагаются.

Даже если на упаковке написано "можно смывать", салфетки все равно могут забить трубы. Унитаз не является мусорным баком, поэтому их следует выбрасывать только в мусорную корзину.

