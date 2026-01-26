Ось які наслідки викидання вологих серветок у каналізацію: лише подивіться на це фото

На більшості упаковок таких товарів написано, що вони розкладаються, проте це не так

Неправильне викидання вологих серветок у каналізацію може спричинити серйозні проблеми із сантехнікою. У Полтавському водоконалі показали, якого величезного "монстра" витягли з труб через засмічення.

Фото забрудненої каналізації опублікували "Факти Полтава" у Threads. "Телеграф" пояснив, чому не можна кидати вологі серветки у унітаз.

У коментарях під дописом користувачі зазначили, що багато людей змивають вологі серветки, бо на упаковках вказано, що їх можна не викидати і що вони нібито розчиняються у воді.

Дехто поділився способом, який, на його думку, може відучити людей кидати серветки в унітаз, але такий підхід може мати негативні наслідки. Також користувачі писали, що такі базові речі варто пояснювати ще у школі, щоб уникати засмічення каналізації.

Чому серветки забивають каналізацію

Вологі серветки не розчиняються у воді, як туалетний папір. Вони не розкладаються, бо містять пластикові волокна, а в трубах змішуються з жиром та іншим сміттям і утворюють щільні згустки, які важко прибрати. У деяких країнах такі засмічення спричиняють до 93% аварій у каналізаційних мережах, через що затоплює підвали та відбувається вилив нечистот. Крім того, якщо серветки потрапляють у водойми, вони шкодять довкіллю, оскільки не розкладаються.

Навіть якщо на упаковці написано "можна змивати", серветки все одно можуть забити труби. Унітаз не є смітником, тому їх слід викидати лише у сміттєвий кошик.

