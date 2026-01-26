"А бабу Вангу не звали?". Главная ведьма Украины приехала "защищать" Тимошенко
Мария Тихая назвала нардепа "легендарной"
В понедельник к зданию Высшего антикоррупционного суда в Киеве приехала Мария Тихая, которая называет себя "главной ведьмой страны". Так она решила поддержать нардепа Юлию Тимошенко, которую подозревают в подкупе парламентариев.
Что нужно знать:
- Поддержать Юлию Тимошенко в суде приехала называющая себя ведьмой и некромантом Мария Тихая
- Тихая опубликовала совместные фото и видео с политиком, назвав ее "легендарной"
- Ее присутствие вызвало шутки в сети
26 января Апелляционная палата ВАКС начала рассмотрение апелляции народного депутата и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко по вопросу меры пресечения в виде залога. Поддержать лидера фракции "Батькивщина" приехала и некромант Мария Тихая. "Ведьма" в подписи к общему фото назвала украинского политика "легендарной".
Легендарная Юлия Владимировна❤️
Стоит отметить, что встретились женщины, словно давние подруги. Это особенно ощутимо на видео, которое так же опубликовала Тихая в своем Инстаграме.
Отметим, что у входа в суд в этот день образовалась давка, при этом даже были зафиксированы небольшие стычки между сторонниками Тимошенко и охраной. Мария выложила еще фото нескольких десятков активистов, пришедших поддержать украинского нардепа.
В сети украинцы начали шутить о том, каким образом "главная ведьма" страны собралась защищать Тимошенко, которая может получить от 5 до 10 лет тюрьмы с вероятной конфискацией имущества. Сама депутат все выдвинутые обвинения отвергает.
- А бабу Вангу не звали, или ее кума?
- Как она сможет ее защитить, картами?
- Такое ощущение, что Гоголь свои произведения с оригинала писал. Страна сюр
- А метлу со ступой принесла ? Это очень важно.
Это не впервые Мария Тихая, нередко делающая ложные прогнозы, становится объектом шуток в сети. Ранее наделало шума в интернете ее "пророчество" про обстрел Киева.
Напомним, что за свою карьеру Юлия Тимошенко уже дважды была лишена свободы – один раз провела около 40 дней в СИЗО, а второй – сидела в колонии. Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский пошутил насчет дела Тимошенко.