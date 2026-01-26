"А бабу Вангу не кликали?". Головна відьма України приїхала "захищати" Тимошенко

Марія Тиха назвала нардепа "легендарною"

У понеділок до будівлі Вищого антикорупційного суду у Києві приїхала Марія Тиха, яка називає себе "головною відьмою країни". Так вона вирішила підтримати нардепа Юлію Тимошенко, яку підозрюють у підкупі парламентарів.

Що потрібно знати:

Підтримати Юлію Тимошенко в суді приїхала Марія Тиха, яка називає себе відьмою і некромантом

Тиха опублікувала спільні фото і відео з політиком, назвавши її "легендарною"

Її присутність викликала жарти у мережі

26 січня Апеляційна палата ВАКС розпочала розгляд апеляції народного депутата та колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з питання запобіжного заходу у вигляді застави. Підтримати лідера фракції "Батьківщина" приїхала й некромант Марія Тиха. "Відьма" у підписі до спільного фото назвала українського політика "легендарною".

Легендарна Юлія Володимирівна❤️ Марія Тиха

Слід зазначити, що зустрілися жінки, немов давні подруги. Це особливо відчутно на відео, яке також опублікувала Тиха у своєму Інстаграмі.

Зазначимо, що біля входу до суду цього дня утворилася тиснява, при цьому навіть було зафіксовано невеликі сутички між прихильниками Тимошенко та охороною. Марія виклала ще фото кількох десятків активістів, котрі прийшли підтримати українського нардепа.

У мережі українці почали жартувати про те, як "головна відьма" країни зібралася захищати Тимошенко, яка може отримати від 5 до 10 років в’язниці з ймовірною конфіскацією майна. Сама депутат усі висунуті звинувачення відкидає.

А бабу Вангу не кликали, чи її кума?

Як вона зможе її захистити, картами?

Таке відчуття, що Гоголь свої твори з оригіналу писав. Країна сюр

А мітлу зі ступою принесла? Це дуже важливо.

Це не вперше Марія Тиха, яка нерідко робить помилкові прогнози, стає об’єктом жартів у мережі. Раніше наробило галасу в інтернеті її "пророцтво" про обстріл Києва.

Нагадаємо, що за свою кар’єру Юлія Тимошенко вже двічі була позбавлена волі – одного разу провела близько 40 днів у СІЗО, а другого – сиділа в колонії. Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський пожартував щодо справи Тимошенко.