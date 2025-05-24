Ложные прогнозы и сеансы по 30 тысяч. Как украинские экстрасенсы делают бизнес во время войны

Большинство "видели", что война закончится в 2024 году

В Украине существует немало экстрасенсов, которые каждый год прогнозируют окончание войны с Россией, а иногда и ядерные удары. Однако, несмотря на то, что эти обещания так и не сбывались, плату за свои услуги они берут немалую.

Об этом в своем расследовании рассказывает OBOZ.UA. Отмечается, некоторые из экстрасенсов уже успели заработать немалое состояние и приобрести квартиры в Киеве и дорогие авто.

"Ведьма" Мария Тихая

Она ведет запись клиентов самостоятельно и общается с ними с помощью голосовых сообщений в Telegram. Окон на ближайшее время у нее нет, но всегда есть возможность провести срочную консультацию (это "на сегодня-завтра") за 30 тыс. грн. Такая встреча фактически не имеет определенной длительности.

"Ведьма" Мария Тихая

"Я не ограничиваю особо. В зависимости от того, как пойдет. Нет смысла человека подгонять или подгонять себя. Я такое не люблю. Поэтому, пока мы с вами, все остальные ждут. Так всегда", — сказала "Ведьма" Тихая.

Заметим, что Мария – участница многочисленных шоу. На одном из которых она говорила, что уже успела заработать на три квартиры в Киеве. Однако первый ФОП Тихая открыла лишь около двух лет назад.

"Ведьма" Тихая

"Ведьма" Тихая

Официально у Марии фамилия своего бывшего мужа – Арефьева. Но, по данным реестра, прав на недвижимое имущество в Киеве ни на Марию Арефьеву, ни на Марию Тихую за последнее десятилетие не указано. В данных для ФОП она указала место регистрации квартиры в Святошинском районе столицы.

Среди самых известных ложных прогнозов "Ведьмы" то, что война в Украине должна была закончиться еще в 2024 году, так ей "сказали мертвые".

Экстрасенс Пасынкова

Яна Пасынкова — победительница 15 сезона "Битвы экстрасенсов" на СТБ. Она не ведет запись собственноручно, ведь имеет менеджера. Один сеанс в 30 мин общения онлайн стоит 300 долларов (оплата в гривне на счет ФОП – 12 600 грн).

Яна Пасынкова

Пасынкова не была известна широкой аудитории до полномасштабного вторжения, а уже после 2022 года ее популярность стремительно выросла благодаря прогнозам. К слову, она часто делала четкие и смелые прогнозы, которые быстро распространялись по сети. К примеру, в январе 2024 года Пасынкова уверенно заявляла, что "видит" применение ядерного оружия в текущем году. Однако это предсказание так и не сбылось.

Яна Пасынкова

В 2022 году Пасынкова успела купить квартиру в Днепре, а в 2021-м — приобрела небольшой дом в Буче. В мае 2024 года женщина купила еще один дом в Буче площадью 108,6 кв.м. Пасынкова также имеет автомобиль Land Rover Range Rover Evoque 2019 года (сейчас такой стоит около 33 тыс. долларов).

Экстрасенс Стогнушенко

Ольга Стогнушенко еще одна участница "Битвы экстрасенсов", которая оценивает свои услуги в 400 евро за 40 минут (то есть 16 тыс. грн). Выходит, за 8 клиентов в день в течение 5 рабочих дней она зарабатывает более 640 тыс. грн, а за месяц – 2,5 млн. грн.

Ольга Стогнушенко

По громким прогнозам, которые так и не сбылись, Стогнушенко в прошлом году говорила, что война в Украине будет длиться не больше трех лет и обязательно закончится в 2024-м.

"Не будет третьей годовщины войны. И пусть это сбудется. Этого хотят все адекватные люди", – сказала Стогнушенко.

Ольга Стогнушенко

По данным издания, из опрошенных более 10 различных экстрасенсов, предлагающих свои услуги и активно предоставляющих комментарии в СМИ, большинство из них хотят за час общения от 1,5 тыс. до 3 тыс. грн.

Экстрасенсы продают не только консультации и прогнозы, но и запускают марафоны, курсы, открывают онлайн-магазины. К примеру, Елена Курилова

Экстрасенс Курилова

У Елены Куриловой свой интернет-магазин "магических предметов", где она продает разные купюры, гребешки и т.д. Интересно, что ее особенный гребешок из сандалового дерева продается за 1 299 грн (без скидки было 2000 грн), а в сети на одном из маркетплейсов похожий стоит 329 грн.

Елена Курилова

Елена Курилова

За консультацию Куриловой нужно будет отдать 6 тыс. грн за 30 мин. Если же в этот прием еще сделают "чистку" по видео (что именно почистят, помощница Куриловой не уточняла), то за это обойдется уже в 12 тыс. грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропала Надежда Мейхер, которая вышла замуж за россиянина и стала экстрасенсом.