"Главная ведьма" Украины "предсказала" массированный обстрел. Кто она и что еще говорила
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мария Тихая за день до обстрела 10 октября поделилась прогнозом
Известный некромант Мария Тихая, которая называет себя "главной ведьмой" Украины, не впервые делает свои прогнозы, что нередко бывают ложными. Однако в этот раз бывшая участница шоу "Битва экстрасенсов" все же "предсказала" тяжелое для украинцев событие.
Что нужно знать:
- Украинская ведьма Мария Тихая за день до обстрела предсказала атаку на Киев и другие города
- В сети отметили ее "пророчество" и пошутили об этом
- Тихая известна своими гаданиями о войне, хотя нередко ее прогнозы оказывались ложными
Буквально за день до массированного обстрела Киева, Харькова, Днепра и других украинских городов россиянами 10 октября Тихая провела прямой эфир, в котором по гадальным картам заявила, что случится.
Показывало 9-10 число будет, наверное, что-то связано с шахедами. Не знаю, балистика одна может полететь куда-то… Ану покажите (обращается к картам — ред.) опасные числа для Киева. Обстрел в частности меня интересует. МИГи, дроны, все что угодно… Десятка, видишь, падает все равно… Да, я думаю, что может в пятницу что-то быть
@tihaya_maria_vedma Ближайшие массовые обстрелы #мариятихая #маріятиха #ведьма #экстрасенс #таро ♬ оригінальний звук - Мария Тихая
В сети подметили "пророческие" слова украинской ведьмы и даже немного пошутили по этому поводу. Так, в Телеграм-канале Harley Quinn появился пост про прогноз Марии и блэкаут.
А Мария Тихая нас всех предупредила ещё вчера. Запишите и другим передайте. Только запомните. Пиковый валет — это не ваш бывший, это блэкаут. Ясно?
О чем еще гадает Мария Тихая
Тихая является самым медийным экстрасенсов в стране. Ее часто приглашают на телевидение, в "телемарафон", берут интервью, при этом женщина самостоятельно ведет запись клиентов и общается с ними через голосовые сообщения в Телеграме и других соцсетях, мессенджерах.
К примеру, на странице в ТикТок Мария ведет прямые эфиры, где она отвечает на вопросы собеседников и делает прогнозы по картам. Во время полномасштабного вторжения практически весь аккаунт Тихой наполнен видео-выризками с гаданиями по войне. В частности: закроет ли небо на западе Украины НАТО, что известно про убийство Андрея Парубия во Львове, не перестанет ли США поддерживать Украину.
@tihaya_maria_vedma После 10 октября количество ударов по энергетике возрастет? #мариятихая #маріятиха #ведьма #экстрасенс #таро ♬ оригінальний звук - Мария Тихая
@tihaya_maria_vedma Закроет ли небо над западом Украины НАТО? #мариятихая #маріятиха #ведьма #экстрасенс #таро ♬ оригінальний звук - Мария Тихая
Среди самых известных ложных прогнозов "ведьмы" то, что война в Украине должна была закончиться еще в 2024 году, так ей "сказали мертвые":
Отметим, что во время войны украинцы все чаще делятся в соцсетях рассказами о мистических вещах. Мария Тихая рассказала "Телеграфу", что могут значить вещие сны.