Здесь видели удивительные грузовики "Хлеб" и не только: какие секреты скрывает самая загадочная улица Харькова

Архитектурные тайны и мистические истории харьковской улицы

Самая загадочная улица Харькова прячет истории, которые трудно объяснить логикой. На Дарвина стоит дом, куда его творец так и не заехал, хотя строил для себя. Там жил врач, который ставил диагноз интуицией без приборов. А за забором одной из построек десятилетиями ходили слухи о таинственных грузовиках с пометкой "Хлеб".

Улица всего 700 метров в длину, но на этом участке помещается 140 лет истории от купеческих поместий до советских секретов. Об этом рассказывает онлайн-медиа "Люк".

От Садово-Куликовской до Дарвина

Историческое название улицы – Садово-Куликовская – происходит от семьи Куликовских, которым принадлежала эта земля. Маленькая улица с видами на Журавлевку привлекала богатых харьковчан для строительства особняков.

В 1936 году Садово-Куликовскую переименовали в Дарвина в честь британского ученого Чарльза Дарвина. При советской власти часть домов была снесена, часть национализирована. А на свободных участках построили жилье для госслужащих.

Улица Дарвина в Харькове на карте

Дома Бекетова

Архитектор Алексей Бекетов спроектировал на этой улице семь домов. Среди них – имение предпринимателя и профессора Харьковского университета Дмитрия Алчевского (дом 13). Бекетов построил его в 1896 году в мавританском стиле, соединив арабское зодчество с готической суровостью.

Улица Дарвина, 13

Мемораильная доска дома №13

Еще одна работа Бекетова – имение врача Фотия Песнячевского (дом 21). Терапевт славился тем, что ставил точные диагнозы без надлежащего оборудования только благодаря наблюдательности и интуиции. Дом объединяет несколько стилей: цветную палитру рококо, неоклассические окна, кованые балконы с греческим орнаментом и подковообразное окно.

Самая загадочная история связана с домом номер 17. Архитектор Виктор Величко спроектировал его, а построил Алексей Бекетов в 1902 году. Бекетов возводил это имение себе, но почему-то так и не пожил в нем. Почему автор не заселился в свой дом — остается тайной. С этого момента конструкция дома неоднократно менялась, и оригинальный вид имения сохранился только на архивных фотографиях.

Дом архитектора (номер 9) спроектировал Виктор Величко в стиле неоренессанса для купца Павла Рыжова. С 1934 г. это Дом архитектора. Главное преимущество здания – объемная терраса с видом на внутренний сад.

Дом архитектора. Улица Дарвина, 9

Ул. Дарвина, 25

Ул. Дарвина, 31

Жуткая легенда о грузовиках КГБ

Самая жуткая легенда связана с местом, где сейчас стоит Харьковская налоговая служба. Долгое время территория была спрятана за забором, туда время от времени приезжали грузовики с пометкой "Хлеб". Наибольшая активность наблюдалась после второй мировой войны преимущественно ночью. По легенде, там находился секретный гараж КГБ, а в грузовиках возили людей. Доказать или отрицать это сейчас невозможно.

Сегодня улица Дарвина держит баланс между сохраненностью и заброшенностью. Часть домов еще сохраняет характер, но другие постепенно утрачиваются.

Ул. Дарвина, 1

На 700 метрах улицы можно увидеть эксперименты от мавританских арок и современных барельефов до советского конструктивизма и готических форм. Каждое здание хранит свою тайну – от непонятных решений архитекторов до мистических легенд о событиях прошлого.

