Тут бачили дивні вантажівки "Хліб" і не тільки: які секрети приховує найзагадковіша вулиця Харкова
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Архітектурні таємниці та містичні історії харківської вулиці
Найзагадковіша вулиця Харкова ховає історії, які важко пояснити логікою. На Дарвіна стоїть будинок, куди його творець так і не заїхав, хоча будував для себе. Там жив лікар, який ставив діагнози інтуїцією без приладів. А за парканом однієї з будівель десятиліттями ходили чутки про таємничі вантажівки з поміткою "Хліб".
Вулиця має всього 700 метрів довжини, але на цій ділянці поміщається 140 років історії від купецьких маєтків до радянських секретів. Про це розповідає онлайн-медіа "Люк".
Від Садово-Куликівської до Дарвіна
Історична назва вулиці — Садово-Куликівська — походить від родини Куликовських, яким належала ця земля. Маленька вулиця з видами на Журавлівку приваблювала заможних харків'ян для будівництва особняків.
У 1936 році Садово-Куликівську перейменували на Дарвіна на честь британського вченого Чарльза Дарвіна. За радянської влади частину будинків знесли, частину націоналізували. А на вільних ділянках збудували житло для держслужбовців.
Будинки Бекетова
Архітектор Олексій Бекетов спроєктував на цій вулиці сім будинків. Серед них — маєток підприємця та професора Харківського університету Дмитра Алчевського (будинок 13). Бекетов побудував його у 1896 році в мавританському стилі, поєднавши арабське зодчество з готичною суворістю.
Ще одна робота Бекетова — маєток лікаря Фотія Піснячевського (будинок 21). Терапевт славився тим, що ставив точні діагнози без належного обладнання — лише завдяки спостережливості та інтуїції. Будинок поєднує кілька стилів: кольорову палітру рококо, неокласичні вікна, ковані балкони з грецьким орнаментом та підковоподібне вікно.
Будинок, у якому не жив його творець
Найзагадковіша історія пов'язана з будинком номер 17. Архітектор Віктор Величко спроєктував його, а збудував Олексій Бекетов у 1902 році. Бекетов зводив цей маєток для себе, але чомусь так і не пожив у ньому. Чому творець не заселився у власний будинок — залишається таємницею. З того моменту конструкція будинку неодноразово змінювалась, і оригінальний вигляд маєтку зберігся тільки на архівних фотографіях.
Будинок архітектора (номер 9) спроєктував Віктор Величко у стилі неоренесансу для купця Павла Рижова. З 1934 року це Будинок архітектора. Головне перевага будівлі — об'ємна тераса з видом на внутрішній сад.
Моторошна легенда про вантажівки КДБ
Найбільш моторошна легенда пов'язана з місцем, де зараз стоїть Харківська податкова служба. Довгий час територія була схована за парканом, туди час від часу приїздили вантажівки з поміткою "Хліб". Найбільша активність спостерігалася після Другої світової війни переважно вночі. За легендою, там знаходився секретний гараж КДБ, а у вантажівках возили людей. Довести чи заперечити це зараз неможливо.
Сьогодні вулиця Дарвіна тримає баланс між збереженням та занедбанням. Частина будинків ще зберігає характер, але інші поступово втрачаються.
На 700 метрах вулиці можна побачити експерименти від мавританських арок і модерних барельєфів до радянського конструктивізму та готичних форм. Кожна будівля зберігає свою таємницю — від незрозумілих рішень архітекторів до містичних легенд про події минулого.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які назви носила найстаріша вулиця Харкова, де досі є старовинні будинки. Вона стала центром освіти та культури.