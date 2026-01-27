Тут бачили дивні вантажівки "Хліб" і не тільки: які секрети приховує найзагадковіша вулиця Харкова

Архітектурні таємниці та містичні історії харківської вулиці

Найзагадковіша вулиця Харкова ховає історії, які важко пояснити логікою. На Дарвіна стоїть будинок, куди його творець так і не заїхав, хоча будував для себе. Там жив лікар, який ставив діагнози інтуїцією без приладів. А за парканом однієї з будівель десятиліттями ходили чутки про таємничі вантажівки з поміткою "Хліб".

Вулиця має всього 700 метрів довжини, але на цій ділянці поміщається 140 років історії від купецьких маєтків до радянських секретів. Про це розповідає онлайн-медіа "Люк".

Від Садово-Куликівської до Дарвіна

Історична назва вулиці — Садово-Куликівська — походить від родини Куликовських, яким належала ця земля. Маленька вулиця з видами на Журавлівку приваблювала заможних харків'ян для будівництва особняків.

У 1936 році Садово-Куликівську перейменували на Дарвіна на честь британського вченого Чарльза Дарвіна. За радянської влади частину будинків знесли, частину націоналізували. А на вільних ділянках збудували житло для держслужбовців.

Вулиця Дарвіна у Харкові на карті

Будинки Бекетова

Архітектор Олексій Бекетов спроєктував на цій вулиці сім будинків. Серед них — маєток підприємця та професора Харківського університету Дмитра Алчевського (будинок 13). Бекетов побудував його у 1896 році в мавританському стилі, поєднавши арабське зодчество з готичною суворістю.

Вулиця Дарвіна, 13

Мемораільна дошка на будинку №13

Ще одна робота Бекетова — маєток лікаря Фотія Піснячевського (будинок 21). Терапевт славився тим, що ставив точні діагнози без належного обладнання — лише завдяки спостережливості та інтуїції. Будинок поєднує кілька стилів: кольорову палітру рококо, неокласичні вікна, ковані балкони з грецьким орнаментом та підковоподібне вікно.

Будинок, у якому не жив його творець

Найзагадковіша історія пов'язана з будинком номер 17. Архітектор Віктор Величко спроєктував його, а збудував Олексій Бекетов у 1902 році. Бекетов зводив цей маєток для себе, але чомусь так і не пожив у ньому. Чому творець не заселився у власний будинок — залишається таємницею. З того моменту конструкція будинку неодноразово змінювалась, і оригінальний вигляд маєтку зберігся тільки на архівних фотографіях.

Будинок архітектора (номер 9) спроєктував Віктор Величко у стилі неоренесансу для купця Павла Рижова. З 1934 року це Будинок архітектора. Головне перевага будівлі — об'ємна тераса з видом на внутрішній сад.

Будинок архітектора. Вулиця Дарвіна, 9

Вул. Дарвіна, 25

Вул. Дарвіна, 31

Моторошна легенда про вантажівки КДБ

Найбільш моторошна легенда пов'язана з місцем, де зараз стоїть Харківська податкова служба. Довгий час територія була схована за парканом, туди час від часу приїздили вантажівки з поміткою "Хліб". Найбільша активність спостерігалася після Другої світової війни переважно вночі. За легендою, там знаходився секретний гараж КДБ, а у вантажівках возили людей. Довести чи заперечити це зараз неможливо.

Сьогодні вулиця Дарвіна тримає баланс між збереженням та занедбанням. Частина будинків ще зберігає характер, але інші поступово втрачаються.

Вул. Дарвіна, 1

На 700 метрах вулиці можна побачити експерименти від мавританських арок і модерних барельєфів до радянського конструктивізму та готичних форм. Кожна будівля зберігає свою таємницю — від незрозумілих рішень архітекторів до містичних легенд про події минулого.

