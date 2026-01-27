Бутылки вместо кирпича: украинцы построили дома, экономящие тепло и деньги (фото, видео)

Бутылки собирали по друзьям и даже находили в мусоре

Дом из бутылок – это энергоэффективно, тепло и недорого, решила семья Сисов в Запорожской области и использовала этот материал для дачи. Инициатором создания такого дома был отец владельца – дом возводили 20 лет.

На создание части трехэтажной дачи в селе Вольноулановское ушло около 6,5 тысячи бутылок. Материал выбрали, чтобы сэкономить средства, ведь бутылки тогда стоили в десять раз дешевле кирпича. Бутылки помогали собирать родные, друзья, соседи.

Дом из бутылок в Запорожской области/ Фото: Общественное Запорожье

Из бутылок сделали второй и третий этажи, использовали пустые закупоренные бутылки из толстого стекла, цементный раствор и арматуру. Бутылки отбраковывали, если были из слишком тонкого стекла или с трещинами. Интересно, что они сделали здание энергоэффективным. "Бутылки это своего рода термос: летом прохладно, а зимой тепло", — объясняет владелец Андрей Сиса.

Бутылки использовали для двух верхних этажей/ Фото: Общественное Запорожье

Такая идея пришла в голову не только жителю Запорожской области. В селе Петриков на Тернопольщине дом построили вообще без кирпича и металла, а еще без острых углов. Фундамент в круглом доме частично из бутылок — ушло 5 тысяч. Остатки предыдущего фундамента утеплили бутылками, которые в том числе собирали вокруг, очищая местный пруд и зеленые зоны.

Дом-полусфера на фундаменте из бутылок/ Фото: te.20minut.ua

Каркас деревянный, а вместо лестницы – автомобильные шины. На возведение ушло всего несколько месяцев. В 2019 году сооружение стоило 10 тысяч долларов, рассказывал владелец Владимир Сеньков. Идея пришла в голову его брату, который уже воплотил ее и в другом доме. Владимир также отмечает, что такой материал утеплил дом.

