Пляшки замість цегли: українці звели будинки, що економлять тепло й гроші (фото, відео)

Пляшки збирали по друзях та навіть знаходили в смітті

Будинок з пляшок — це енергоефективно, тепло та недорого, вирішила родина Сисів у Запорізькій області та використала цей матеріал для дачі. Ініціатором створення такого будинку був батько власника — будинок зводили 20 років.

На створення частини триповерхової дачі в селі Вільноуланівське пішло близько 6,5 тисяч пляшок. Матеріал обрали, аби зекономити кошти, адже пляшки тоді коштували в десять разів дешевше за цеглу. Пляшки допомагали збирати рідні, друзі, сусіди.

Будинок з пляшок в Запорізькій області/ Фото: Суспільне Запоріжжя

З пляшок зробили другий та третій поверхи, використовували порожні закорковані пляшки з товстого скла, цементний розчин та арматуру. Пляшки відбраковували, якщо були з занадто тонкого скла або з тріщинами. Цікаво, що вони зробили будинок енергоефективним. "Пляшки це свого роду термос: влітку прохолодно, а взимку тепло", — пояснює власник Андрій Сиса.

Пляшки використали для двох верхніх поверхів/ Фото: Суспільне Запоріжжя

Така ідея спала на думку не тільки мешканцю Запорізької області. В селі Петриків на Тернопільщині будинок звели взагалі без цегли та металу, а ще — без гострих кутів. Фундамент в круглому домі частково з пляшок — пішло 5 тисяч. Залишки попереднього фундаменту утеплили пляшками, які в тому числі збирали довкола, очищуючи місцевий ставок та зелені зони.

Дім-напівсфера на фундаменті з пляшок/ Фото: te.20minut.ua

Каркас дерев'яний, а за сходи — автомобільні шини. На зведення пішло усього кілька місяців. У 2019 році спорудження коштувало 10 тисяч доларів, розповідав власник, Володимир Сеньків. Ідея спала на думку його брату, який вже втілив її і в іншому домі. Володимир також відмічає, що такий матеріал утеплив будинок.

