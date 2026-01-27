Обогреватель за 170 грн из того, что может быть дома. Как сделать его своими руками

Пользователи спорят, действительно ли он греет и делятся результатами

Украинка поделилась, как сделать самодельный отопитель за 170 грн. Для этого понадобятся глиняный горшок, поддон, металлический штифт, гайки и свечи-таблетки.

Свою версию обогревателя она выложила в Инстаграмме. Согласно предоставленным ею данным, такой обогреватель будет компактный, высотой около 20 сантиметров, ведь женщина использовала горшок на 1,4 литра, в высоту он около 12-13 см и имеет диаметр примерно 13-15 см.

Нужно просверлить горшок и поддон, вставить в них железный штифт, закрепленный гайками. После — на поддон ставят свечи.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Некоторые говорят, что подобная конструкция не станет обогревателем, в то время как другие делятся опытом, что глиняный обогреватель, как на видео комнату на 18 м² за несколько часов нагрел на два градуса, с 16 до 18. Правда, рекомендуют использовать не один обогреватель и размещать купол ниже.

Однако конструкция может быть существенно улучшена – использовать два горшка сверху. "Один большой, второй меньший в диаметре. Между ними должно быть расстояние, чтобы там теплый воздух циркулировал. У нас конструкция на 10 свечей, за пару часов в комнате +2-3°C нагревает и смотрится очень атмосферно", — делится пользователь Ирина.

Использование в обогревателе нескольких горшков

При использовании подобных методов обогрева важно регулярно проветривать и быть осторожными в обращении со свечами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно сделать подобную конструкцию и без сверления. Понадобятся только два горшка, огнеупорная поверхность и свечи.