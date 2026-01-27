Обігрівач за 170 грн з того, що може бути вдома. Як зробити його своїми руками

Користувачі сперечаються, чи він справді гріє і діляться результатами

Українка поділилась, як зробити саморобний обігрівач за 170 грн. Для цього знадобляться глиняний горщик, піддон, залізний штифт, гайки та свічки-таблетки.

Свою версію обігрівача вона виклала в Інстаграмі. Згідно з наданими нею даними, такий обігрівач буде компактний, висотою приблизно 20 сантиметрів, адже жінка використала горщик на 1,4 літра, у висоту він близько 12-13 см та має діаметр приблизно 13-15 см.

Потрібно просвердлити горщик і піддон, вставити в них залізний штифт, закріпити гайками. Після — на піддон ставлять свічки.

В коментарях користувачі розділились на два табори. Дехто каже, що подібна конструкція не стане обігрівачем, тоді як інші діляться досвідом, що глиняний обігрівач, як на відео кімнату на 18 м² за декілька годин нагрів на два градуси, із 16 до 18. Щоправда, рекомендують використовувати не один обігрівач і розміщати купол нижче.

Однак конструкція може бути суттєво покращена — використати два горщики згори. "Один великий, другий менший в діаметрі. Між ними має бути відстань, щоб там тепле повітря циркулювало. У нас конструкція на 10 свічок, за пару годин у кімнаті + 2-3°C нагріває і виглядає дуже атмосферно", — ділиться користувачка Ірина.

Використання в обігрівачі кількох горщиків

Зауважимо, що при використанні подібних методів обігріву важливо регулярно провітрювати та бути обережними в поводженні зі свічками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна зробити подібну конструкцію і без свердління. Знадобляться тільки два горщики, вогнетривка поверхня і свічки.