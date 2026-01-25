Отапливать дома научились с помощью "биткоинов": где такое уже работает и есть ли в Украине
"Проблемное" избыточное тепло превращается в полезный ресурс
Тема отопления сейас остро стоит во многих украинских городах из-за постоянных обстрелов. Тем временем в мире уже используют множество самых разнообразных технологий, которые помогают отопить помещения. Например, как источник тепла — криптомайнинг.
Майнинговые фермы, огромные массивы компьютеров для добычи криптовалют, генерируют большое количество тепла. Об этом пишет 24 канал.
Отмечается, что "избыточный" поток энергии можно использовать для обогрева зданий и теплиц. По информации Forbes, примеры такого подхода есть, например, в Исландии.
Как это работает
Компании размещают майнинговые установки в помещениях, где тепловая энергия от работы оборудования используется для отопления домов, отапливаемых помещений или даже теплиц для растений. Этот способ дает возможность не только добывать криптовалюту, но также и экономить на отоплении.
Таким образом, "проблемное" избыточное тепло превращается в полезный ресурс.
К слову, в Днепре инженер установил в помещении майнинговый котел. С помощью него он полуает не только отопление, но еще и зарабатывает.
Пражский предприниматель Камиль Брейчи показал, что майнинг биткоинов может быть полезным для экологии. Он использует лишнее тепло от работы майнинговых компьютеров, чтобы выращивать растения — так называемые "криптоматозные растения".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, замерзшие без отопления дома могут "парить". Такое необыное явление заметили жители Киева.