Меняют русла рек и не только: для чего на самом деле нужны водохранилища и в чем их польза
-
-
Такие объекты решают важные задачи для миллионов людей и окружающей среды
Вода — источник жизни, и водохранилища помогают её сохранять и правильно использовать. Они буквально собирают дождевую и речную воду, и работают на помощь людям и самой природе.
В этом материале "Телеграф" объясняет простыми словами, для чего нужны водохранилища. Они представляют собой искусственный водоем, созданный с помощью плотины с целью регулирования стока, работы ГЭС или другой хозяйственной потребности.
Есть два основных типа водохранилищ:
- Озерные – большие водоёмы, похожие на искусственные озёра. Вода в них отличается от речной по составу и свойствам, а течения создают ветры.
- Речные – вытянутые водохранилища вдоль реки. Вода в них почти такая же, как в реке, а течение идёт по руслу.
Создание водохранилищ меняет природу: оно изменяет русла рек, замедляет течение и уменьшает наводнения. Это помогает людям, но иногда мешает рыбам размножаться и растениям расти на пойменных лугах. Также вода в водохранилищах постепенно заиливается, меняется температура и лёд зимой ведёт себя иначе.
Главные цели водохранилищ:
- Хранение воды для людей и городов. Водохранилища собирают воду во время дождей или таяния снегов, чтобы потом использовать её для питья, приготовления пищи, мытья и других нужд, особенно когда идёт мало осадков, сообщает Endesa.
- Поддержка сельского хозяйства (орошение). Водохранилища дают стабильный запас воды для полива полей. Особенно это необходимо там, где осенью, зимой или летом выпадает мало осадков в виде дождя.
- Производство электроэнергии. Многие водохранилища помогают гидроэлектростанциям вырабатывать электричество, используя энергию падающей воды — это чистая и возобновляемая энергия.
- Контроль наводнений. Когда идут сильные дожди, водохранилища могут задерживать лишнюю воду, чтобы реки не выходили из берегов и не топили города и сёла.
