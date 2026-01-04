Фтор не чистит зубы: зачем его добавляют в зубную пасту

Опасной для здоровья может быть передозировка этим элементом

Традиционно, зубная паста привычный элемент гигиены. Но если почитать состав, часто обнаруживается наиболее противоречивый компонент — фтор, который считается опасным для здоровья.

Добавлять этот элемент в зубные пасты начали в середине XX века после научных исследований. "Телеграф" расскажет, действительно ли он полезен, или, напротив, вреден, и что об этом говорит наука.

Нужно знать, что фтор:

замедляет процесс разрушения эмали;

усиливает защитные факторы;

нейтрализует действие микроорганизмов зубного налета

Что такое фтор

Фтор – это природный микроэлемент, который встречается в воде, почве, продуктах питания и т.д. Он играет немаловажную роль в формировании прочной зубной эмали. Его основная функция – защита зубов от кариеса. В середине XX века ученые обратили внимание на то, что в регионах, где вода содержит больше фтора, уровень кариеса среди населения значительно ниже. Это открытие послужило основой для исследований о роли фтора в профилактике зубных болезней. Именно поэтому этот элемент начали добавлять в зубные пасты.

Фтор – элемент периодической таблицы

Когда мы едим или пьем что-то кислое или сладкое, уровень кислотности в полости рта повышается, что приводит к вымыванию минералов из эмали. Этот процесс называется деминерализация и является основной причиной разрушения зубов. Фтор помогает это предотвратить. Взаимодействуя с зубной эмалью, он образует фторапатит – более устойчивый минерал, который лучше противостоит кислотам и укрепляет эмаль.

Кроме того, фтор замедляет активность бактерий, вызывающих кариес. Бактерии во рту превращают сахар в разрушающую эмаль кислоту. Но под влиянием фтора этот процесс замедляется, поскольку он угнетает активность бактериальных ферментов.

Зубная паста с фтором. Фото Getty Image

Насколько эффективен фтор?

Научные исследования подтверждают, что использование фтора значительно снижает риск кариеса. В 2018 году ученые провели масштабное исследование, показавшее, что регулярное применение фторсодержащей пасты уменьшает риск развития кариеса на 24–30%.

Может ли фтор быть опасным?

В правильных дозах фтор полезен, но при чрезмерном употреблении он вреден. Наиболее известный побочный эффект – флюороз. Флюороз проявляется в виде белых или коричневых пятен на эмали. Но это актуально только для детей.

Относительно взрослых риск передозировки фтором через зубную пасту почти нулевой. Для того чтобы получить опасную дозу, нужно буквально съедать по несколько тюбиков пасты в день, что маловероятно.

Зубная паста на щетке. Фото Getty Image

Употреблять ли фтор?

Фтор – это не токсин, а полезный микроэлемент. При правильном использовании, он является лучшей защитой для зубов.

Флюорит – минерал, из которого получают фториды

