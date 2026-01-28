Скользкая подошва? Эти три копеечных лайфхака спасут вас в гололед

Простые подручные решения могут спасти от падения на льду

Многие города Украины накрыла гололедица и людям приходится спасаться разными лайфхаками, чтобы безопасно пройти по улице. Для этого они используют самые разнообразные вещи, которые обходятся буквально в копейки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о трех таких полезных лайфхаках, которыми украинцы поделились в социальной сети TikTok. В роликах авторы показывают, как сделать обувь менее скользящей на льду.

Самый быстрый способ — надеть на обувь одноразовые бахилы. Украинка советует использовать не гладкие бахилы, а с шероховатой и плотной текстурой. Приобрести их можно в аптеках.

Ещё один вариант — натянуть поверх обуви плотные носки. Ткань создаёт дополнительное трение, что снижает риск скольжения. Автор ролика говорит, что такой способ действительно работает и дает возможность безопасно ходить в гололед.

Более "долговечный" способ — прикрепить на подошву наждачную бумагу с помощью затяжек или резинок. Шероховатая поверхность улучшает сцепление с дорогой и помогает увереннее чувствовать себя на скользких участках.

