Снег и лед не страшны: мастер раскрыл секреты выбора обуви

Гололедица вам не будет помехой

Не всякая зимняя обувь одинаково безопасна на морозе и льду. Материал подошвы может решить, будете ли вы уверенно идти по снегу или рискуете поскользнуться.

По словам полтавского сапожника Владимира Коваля, как передает "Телеграф", не вся подошва одинаково хорошо работает на морозе. Некоторые материалы держатся на льду уверенно, а другие могут подвести именно тогда, когда это наиболее необходимо.

Обувь на резиновой подошве. Фото: Snosu

Итак, для зимней обуви лучше всего подходит резина. Она эластична, прочна и обеспечивает надежное сцепление с поверхностью.

В то же время полиуретан выдерживает сильное трение, но на морозе может стать скользким. Из-за этого его чаще используют в летней обуви. В трекинговых моделях встречаются смеси полиуретана и резины, которые стоят дороже.

Если выбирать морозостойкую обувь, лучше всего покупать ту, подошва которой сделана из высококачественной резины. Она рассчитана на очень низкие температуры, однако ее поведение зависит от конкретной смеси и условий эксплуатации. Из-за этого реальный ресурс подошвы может отличаться от заявленного.

