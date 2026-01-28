Слизька підошва? Ці три копійчані лайфхаки врятують вас в ожеледицю

Прості підручні рішення можуть урятувати від падіння на льоду

Багато міст України накрила ожеледиця і людям доводиться рятуватися різними лайфхаками, щоб безпечно пройти вулицею. Для цього вони використовують різні речі, які обходяться буквально в копійки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про три такі корисні лайфхаки, якими українці поділилися у соціальній мережі TikTok. У роликах автори показують, як зробити взуття менш ковзним на льоду.

Найшвидший спосіб — надіти на взуття одноразові бахіли. Українка радить використовувати не гладкі бахіли, а з шорсткою та щільною текстурою. Придбати їх можна в аптеках.

Ще один варіант — натягнути поверх взуття щільні шкарпетки. Тканина створює додаткове тертя, що знижує ризик ковзання. Автор ролика каже, що такий спосіб дійсно працює і дає можливість безпечно ходити у ожеледицю.

Більш "довговічний" спосіб — прикріпити на підошву наждачний папір за допомогою затяжок або резинок. Шорстка поверхня покращує зчеплення з дорогою і допомагає впевненіше почуватися на слизьких ділянках.

