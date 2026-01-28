Дивись, артснаряд тікає: Кім Чен Ин випробував нову зброю і став героєм мемів (фото)

Глава Північної Кореї на випробування зброї приїхав з неповнолітньою донькою

Очільник КНДР Кім Чен Ин, який не один раз вже ставав героєм мемів, особисто проконтролював випробувальні пуски оновленої реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) великого калібру. Ймовірно, це могла бути 600-мм РСЗО KN-25.

Випробування мали на меті перевірку нових технологій наведення, які дозволять завдавати точкових ударів по визначених цілях. Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Північної Кореї (ЦТАК).

Що відомо про РСЗВ

Модернізована система отримала "самокеровану систему польоту", яка здатна нівелювати будь–яке зовнішнє втручання або вплив перешкод. Під час стрільб чотири ракети успішно уразили цілі в морі на дальності 358,5 кілометрів, підтвердивши значне покращення технічних показників цієї зброї.

Кім Чен Ин з донькою

Українські експерти розповіли, що реактивна система KN-25 вирізняється унікальним калібром – 600 мм і довжиною ракети близько 8 метрів. Її вага сягає майже 3-х тонн, що робить ракету найбільшою у своєму класі. Це наближає KN-25 за характеристиками до оперативно-тактичних ракет.

Стрільби РСЗВ KN-25

Кім Чен Ин з донькою на фоні РСЗВ KN-25

Ракета оснащується неядерною фугасною бойовою частиною, однак у жовтні 2022 року KN-25 була включена до переліку ракет, які, за заявами уряду Північної Кореї, можуть нести тактичну ядерну зброю.

Кім Чен Ин

Навіщо були проведені випробування зброї

Випробування відбулося на тлі підготовки до 9-го з'їзду Трудової партії Кореї, що має відбутися у лютому 2026 року. На цьому заході Кім Чен Ин планує представити нову стратегію посилення "сил ядерного стримування". Аналітики зазначають, що така активність Пхеньяна на початку року може бути відповіддю, зокрема, на арешт глави режиму у Венесуелі Ніколаса Мадуро та плани США щодо розширення військової присутності в регіоні.

Японські та південнокорейські військові підтвердили факт запусків, оцінивши ракети як балістичні снаряди малої дальності, що були запущені з району Пхеньяна у бік Японського моря.

Кім Чен Ин з донькою спостерігають за ракетними стрільбами

Поки світ ще розмірковує, як відповідати на подібну ескалацію з боку Пхеньяна, в ЗМІ та соцмережах обговорюють зовнішність та "мову тіла" Кім Чен Ина. Своєю чергою, "Телеграф" створив добірку веселих мемів про цю ситуацію.

Кадр з Кім Чен Ином, який вказує на вибух зі словами: "Ой, прямо по черзі з рисом" та відповіддю: "Тепер проблема голоду в регіоні вирішена, Великий лідере" — дуже красномовно відображає справжню "турботу" очільника КНДР про свій народ.

Кім Чен Ин на випробуваннях РСЗВ. Мем "Телеграф"

В цій же тематиці виконаний і мем "Коли старі методи страти набридли". Він ніби натякає на "винахідливість" північнокорейського диктатора в питанні покарання для своїх підлеглих.

Кім Чен Ин на випробуваннях РСЗВ. Мем "Телеграф"

Варто звернути увагу й на зовнішній вигляд очільника КНДР. Він був одягнений в коротку шкіряну куртку та темні штани і, зважаючи на його невеликий зріст, здалеку він нагадував когось на кшталт провінційного бізнесмена.

Куртка Кіма також стала предметом жартів. Мем "Телеграф"

Мем "Купив шкіряну куртку і вважаєш, що виглядаєш схожим на Арнольда Шварценеггера, Джоні Деппа чи Марлона Брандо… Але насправді це не так".

Куртка Кіма також стала предметом жартів. Мем "Телеграф"

Також цікавий мем, в якому військові позаду Кім Чен Ина перемовляються: "Дивись, артснаряд тікає", — каже один з них, і чує відповідь:"Тільки без різких рухів, налякаєш", відображає схожість, диктатора, через невеликий зріст та надмірну вагу, на боєприпас для зброї, випробування якої і проводилось.

Куртка Кіма також стала предметом жартів. Мем "Телеграф"

Інші меми "Телеграфа" про Кіма

Кім Чен Ин на випробуваннях РСЗВ. Мем "Телеграф"

Кім Чен Ин на випробуваннях РСЗВ. Мем "Телеграф"

Кім Чен Ин на випробуваннях РСЗВ. Мем "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що в КНДР будують розкішний маєток для Путіна.