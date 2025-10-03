Пол года училась, чтобы стать первой леди КНДР: что известно о жене Ким Чен Ына

Ли Соль Чжу была певицей до того, как стала женой лидера КНДР

Ли Соль Чжу – официальная первая леди Северной Кореи, супруга Ким Чен Ына и одна из самых закрытых фигур страны. Она редко появляется на публике, однако каждый ее выход становится инфоприводом в мировых медиа. Именно она родила для президента КНДР дочь, которая может стать его преемницей.

Что нужно знать

Ли Соль Чжу является первой леди КНДР, но редко появляется на публике

До брака она занималась музыкой

Считается, что благодаря влиянию жены Ким Чен Ын несколько смягчил требования к внешнему виду женщин в Северной Корее

По неофициальным источникам, Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу поженились примерно в 2009 году. Сообщается, что брак был организован довольно быстро после того, как отец Кима, Ким Чен Ир, перенес инсульт в 2008 году. Есть также информация, что первенца женщина родила из-за того, что на этом настаивал ее свекор.

Ли Соль Чжу. Фото: Getty Images

Первое публичное появление Ли Соль Чжу рядом с Ким Чен Ином в официальном статусе жены произошло в 2012 году – на официальном событии или концерте. Позже о ней стали упоминать как о "почитаемой первой леди".

До того, как стать супругой президента, Ли Соль Чжу была певицей. Она выступала в составе группы Unhasu Orchestra, членов которой избирает государство. Также известно, что она училась в Университете Ким Ир Суна в определенной сфере (науки или искусства), но конкретные детали сложно подтвердить. По данным неназванного источника, в этом университете девушку полгода готовили к роли первой леди.

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу. Фото: Getty Images

По данным Википедии, из-за влияния жены, Ким Чен Ин несколько ослабил требования к внешнему виду женщин в Северной Корее. Теперь они могут носить брючные костюмы, колготки, туфли на каблуке. Также был упразднен запрет на поездки женщин на велосипедах.

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу. Фото: Getty Images

На публике супруга лидера КНДР появляется нечасто. Вместе с мужем ее можно заметить на торжественных или дипломатических событиях. В частности, в феврале 2022 года она посетила художественное выступление в столице Кореи. В июне 2025 года Ли Соль Чжу вернулась в публичную сферу после значительного перерыва. Тогда она сопровождала Ким Чен Ына во время торжественного открытия курортного комплекса Вонсан-Калма.

