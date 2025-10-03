Пол года училась, чтобы стать первой леди КНДР: что известно о жене Ким Чен Ына
-
-
Ли Соль Чжу была певицей до того, как стала женой лидера КНДР
Ли Соль Чжу – официальная первая леди Северной Кореи, супруга Ким Чен Ына и одна из самых закрытых фигур страны. Она редко появляется на публике, однако каждый ее выход становится инфоприводом в мировых медиа. Именно она родила для президента КНДР дочь, которая может стать его преемницей.
Что нужно знать
- Ли Соль Чжу является первой леди КНДР, но редко появляется на публике
- До брака она занималась музыкой
- Считается, что благодаря влиянию жены Ким Чен Ын несколько смягчил требования к внешнему виду женщин в Северной Корее
По неофициальным источникам, Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу поженились примерно в 2009 году. Сообщается, что брак был организован довольно быстро после того, как отец Кима, Ким Чен Ир, перенес инсульт в 2008 году. Есть также информация, что первенца женщина родила из-за того, что на этом настаивал ее свекор.
Первое публичное появление Ли Соль Чжу рядом с Ким Чен Ином в официальном статусе жены произошло в 2012 году – на официальном событии или концерте. Позже о ней стали упоминать как о "почитаемой первой леди".
До того, как стать супругой президента, Ли Соль Чжу была певицей. Она выступала в составе группы Unhasu Orchestra, членов которой избирает государство. Также известно, что она училась в Университете Ким Ир Суна в определенной сфере (науки или искусства), но конкретные детали сложно подтвердить. По данным неназванного источника, в этом университете девушку полгода готовили к роли первой леди.
По данным Википедии, из-за влияния жены, Ким Чен Ин несколько ослабил требования к внешнему виду женщин в Северной Корее. Теперь они могут носить брючные костюмы, колготки, туфли на каблуке. Также был упразднен запрет на поездки женщин на велосипедах.
На публике супруга лидера КНДР появляется нечасто. Вместе с мужем ее можно заметить на торжественных или дипломатических событиях. В частности, в феврале 2022 года она посетила художественное выступление в столице Кореи. В июне 2025 года Ли Соль Чжу вернулась в публичную сферу после значительного перерыва. Тогда она сопровождала Ким Чен Ына во время торжественного открытия курортного комплекса Вонсан-Калма.
