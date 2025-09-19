КНДР испытала новые дроны-гиганты: чем они могут угрожать Украине

Украинский авиаэксперт назвал дроны КНДР проблемой другого масштаба.

Война в Украине показала – будущее за беспилотными технологиями. Недружественно настроенные к миру страны это также поняли, в частности в Северной Корее испытали ударные тактические беспилотники.

Корейские источники сообщают, что лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием дронов Kumsong для боевого применения. Он подчеркнул, что нужно активно внедрять технологию искусственного интеллекта и нарастить мощности выработки дронов.

На фотографиях, опубликованных Центральным агентством национального самоуправления Северной Кореи видны дроны корейского толка, однако утверждать, что это именно дроны-камикадзе преждевременно.

Их размер поражает — по сравнению с людьми, они скорее смахивают на пассажирские самолеты, чем тактические ударные дроны. Это могут быть многоразовые тактические ударно-разведывательные комплексы. Среди известных дронов такого размера – разведчик RQ-4 Global Hawk из США. Его северокорейцы раньше почти точно скопировали для создания своего дрона.

Если сравнить с людьми рядом, высота северокорейского БПЛА до верха фюзеляжа около 4-5 м, длина примерно 12-14 м, размах крыла может достигать 20 м и более. Однако не видно креплений для ракет и бомб, что свидетельствует о скорее разведывательной миссии дрона.

Назначением дрона может быть воздушная разведка

Дрон садится как самолет

Для сравнения, Украина также использует тактические БПЛА-камикадзе, например Switchblade или большие ударные БПЛА для дальних расстояний, такие как "Бобер" и "Лютый". Среди российских ударных дронов – самый известный Shahed-136. Несмотря на длину 3,5 метра, размах крыльев 2,5 метра и общую массу 200 кг, он все равно в несколько раз меньше произведения северокорейских инженеров.

"Телеграф" пообщался с украинским авиационным экспертом Анатолием Храпчинским по поводу потенциальной опасности от такого дрона для Украины. Он подчеркнул, что еще со времен СССР некоторые другие страны мечтали получать от советских инженеров передовые технологии. Поэтому появление подобной технологии в Северной Корее показывает, что обмен знаниями в странах, представляющих угрозу для демократического мира, не прекращается.

Храпчинский напомнил, что северокорейские ракеты значительно улучшили характеристики за время сотрудничества с Россией. Слаживание в реальных боевых условиях прошли не только разные виды вооружения, но и военные, которых КНДР отправляли воевать с Украиной. Так что появление такого дрона — проблема другого масштаба.

Появление такого дрона в Корее является проблемой на самом деле и проблемой не только Украины, а всего мира. Надо следить за технологией, как она будет развиваться. Анатолий Храпчинский, украинский авиационный эксперт

Однако большие ударные дроны не так эффективны. Эксперт отмечает, что война в Украине показала, что малые дроны намного эффективнее. Этот опыт получил признание не только в Украине, но и США.

Сейчас достаточно сделать рой дронов, которые будут выполнять разные функции, но при этом будут собираться в единственное оружейное средство. Анатолий Храпчинский, украинский авиационный эксперт

Храпчинский советует отслеживать ситуацию с развитием северокорейских беспилотников и усовершенствование технологий. О том, что Северная Корея сосредоточилась на разработке беспилотников, особенно после того, как она отправила войска в Россию для поддержки войны Москвы с Украиной, пишут и южнокорейские обозреватели. Они уверены, что испытание беспилотника – демонстрация силы на фоне совместных учений армии США и Южной Кореи.

