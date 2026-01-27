Более 70 лет носил советское имя. Как сейчас называется шахтерский город во Львовской области

Этот населенный пункт называют Спидвейгород

В Украине во времена СССР были переименованы многие города и населенные пункты в честь советских политических деятелей или идеологического устроя. Не исключением стал и Червоноград во Львовской области.

"Телеграф" расскажет, почему для города выбрали именно это название, а также когда переименовали. Отметим, что сейчас город называется Шептицкий.

Червоноград — это старое название города, которое он носил с 1951 по 2024 год. То есть, более 70 лет на Львовщине существовал населенный пункт с советским названием. В настоящее время город назван в честь митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого.

Червоноград на старых фото. Источник: Википедия

Интересно, что город в советское время назвали не в честь конкретного лица, а просто дали одно из самых распространенных названий. Ведь Червоноград был связан с Красной армией СССР. В целом тогда в Украине было немало похожих городов — Красноармейск, ныне Покровск и т.д.

До Червонограда город назывался Кристинополь, что было связанно с временами Западноукраинской Народной Республики и Польской Республики. Просуществовало это название с 1692 года по 1951 год. Добавим, что также город называли Спидвейгород – неофициальное название, связанное со спидвеем. Ведь населенный пункт до сих пор является одним из центров спидвея (вид велоспорта) в Украине.

Памятник Тарасу Шевченко в Шептицке. Фото: Википедия

Собор святого Юра в Шептицке. Фото: Википедия

Для справки

Шептицкий – это город в Украине, административный центр Шептицкого района во Львовской области. Центр горнодобывающей промышленности Львовско-Волынского угольного бассейна. Население по состоянию на 2024 год составило 57 799 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой старинный украинский город едва не стал "идеологическим". Его хотели назвать в честь Иосифа Сталина.