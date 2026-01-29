Украинцы могут потерять свой номер: какой оператор вводит изменения с 6 февраля

Новый порядок будет касаться оплаты тарифа

Оператор мобильной связи "Киевстар" с 6 февраля меняет правила сохранения номера для абонентов предоплаты.

Теперь общий срок действия номера, который составляет 365 дней, будет разделен на два этапа, что повлияет на доступность услуг. Об этом написали в "Радио Треке".

Новые требования "Киевстар"

В течение первых 274 дней после пополнения счета номер будет оставаться полностью активным. Абоненты могут звонить, отправлять сообщения и пользоваться всеми услугами, как и раньше.

После этого начинается второй этап, который продлится 91 день — номер сохраняется, но большинство услуг становятся недоступными. Пользователи будут получать SMS-напоминания о необходимости пополнить счет. Если этого не сделать вовремя, номер деактивируют, и он может быть утрачен.

Пополнение счета "Киевстар". Фото: Today.ua

Чтобы продлить действие номера, абонентам необходимо выполнить одно из условий: пополнить счет одним платежом на 30 гривен или более, оплатить пакет услуг на четыре недели или месяц, либо внести оплату сразу за год — в этом случае номер автоматически продлевается. Важно: перевод средств с другого номера или использование услуги "Экстра деньги" для продления не учитываются.

Проверить остаток дней до окончания срока действия номера можно с помощью комбинации *114# или через приложение "Мой Киевстар" в разделе "Профиль". Это позволяет абонентам контролировать статус номера и вовремя избегать его деактивации.

