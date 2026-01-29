Українці можуть втратити свій номер: який оператор вводить зміни з 6 лютого

Новий порядок стосуватиметься оплати тарифу

Оператор мобільного зв’язку "Київстар" із 6 лютого змінює правила збереження номера для абонентів передплати.

Тепер загальний термін дії номера, який складає 365 днів, буде розділено на два етапи, що вплине на доступність послуг. Про це написали в "Радіо Трек".

Нові вимоги "Київстар"

Протягом перших 274 днів після поповнення рахунку номер залишатиметься повністю активним. Абоненти можуть телефонувати, надсилати повідомлення та користуватися всіма послугами, як і раніше.

Після цього починається другий етап, який триватиме 91 день — номер зберігається, але більшість послуг стають недоступними. Користувачі отримуватимуть SMS-нагадування про необхідність поповнити рахунок. Якщо цього не зробити вчасно, номер деактивують, і він може бути втрачений.

Поповнення рахунку "Київстар". Фото: Today.ua

Щоб продовжити дію номера, абонентам потрібно виконати одну з умов: поповнити рахунок одним платежем на 30 гривень або більше, оплатити пакет послуг на чотири тижні чи місяць, або внести оплату одразу за рік — у цьому випадку номер автоматично продовжується. Важливо: переказ коштів з іншого номера або використання послуги "Екстра гроші" для продовження не зараховуються.

Перевірити залишок днів до завершення терміну дії номера можна за допомогою комбінації *114# або через застосунок "Мій Київстар" у розділі "Профіль". Це дозволяє абонентам контролювати статус номера та вчасно уникати його деактивації.

