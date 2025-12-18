За интернет придется платить по 2-3 тысячи? Что говорят операторы о новом законе

Интернет в Украине может стать супербыстрым для всех пользователей

Украинцам обещают существенное улучшение качества мобильного интернета. Для этого Верховная Рада приняла специальный закон, который уже подписал президент.

"Телеграф" разобрался, что именно предусматривает новый закон, как он повлияет на пользователей и действительно ли украинцам стоит готовиться к росту тарифов.

Скорость больше не "на бумаге"

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, профильный Закон №4670-IX вводит несколько ключевых нововведений в сфере мобильного интернета. Главное изменение — пересмотр подхода к определению скорости доступа.

"Скорость — это требование, а не обещание. Раньше операторы могли декларировать теоретическую скорость. Теперь количество мегабит станет официальным показателем качества, который компании будут обязаны соблюдать", — пояснили в ведомстве.

Новый ориентир — до 100 Мбит/с, тогда как ранее минимальный норматив составлял всего 2 Мбит/с. Фактически планка выросла в 50 раз. Такая скорость уже позволяет без проблем пользоваться стриминговыми сервисами, онлайн-играми и видеосвязью высокого качества. В то же время отмечается, что для большинства повседневных нужд достаточно 20-30 Мбит/с.

Пользователи смогут проверять операторов сами

Еще одно нововведение — вовлечение самих абонентов в контроль качества связи. Пользователи смогут тестировать скорость интернета на собственных смартфонах, а эти данные будут использоваться для формирования общей картины состояния сети.

Информацию о реальной скорости и стабильности соединения будет аккумулировать регулятор. Это должно позволить быстро выявлять проблемные зоны и заставлять операторов устранять недостатки. В Минцифры уже готовят запуск системы постоянного мониторинга сетей.

Пользователи будут сами проверять скорость интернета

Параллельно государство отменяет мораторий на плановые проверки выполнения лицензионных условий. Ожидается, что это будет стимулировать операторов активнее развивать сети, в частности в сельской местности.

Национальный роуминг и связь во время блэкаутов

Отдельный блок закона касается устойчивости связи в условиях чрезвычайных ситуаций. В документе закреплено, что национальный роуминг будет действовать не только во время военного положения, но и после его отмены.

Это означает, что в случае аварий, катастроф или масштабных отключений украинцы смогут автоматически переключаться на сети других операторов, если их собственная связь недоступна.

В пояснительной записке к закону подчеркивается, что такой роуминг не будет постоянной услугой. Речь идет исключительно о чрезвычайном механизме — на случай блэкаутов, военных угроз или введения чрезвычайного или военного положения.

Кроме того, в Украине уже действует норма, которая обязывает провайдеров обеспечивать автономную работу сетей в случае перебоев с электроснабжением не менее 100 часов.

Какова реальная скорость мобильного интернета сейчас

Несмотря на заявленные планы повысить стандарты качества, фактические скорости мобильного интернета в Украине пока существенно ниже нового ориентира в 100 Мбит/с.

По данным компании Ookla за прошлый год, самые высокие средние показатели скорости демонстрировал оператор "Киевстар". В Одессе средняя скорость мобильного интернета составляла 42,23 Мбит/с, в Киеве — 34,7 Мбит/с, во Львове — 34,67 Мбит/с.

Таковой является скорость при условии подключения гигабитного интернета от "Киевстар"

Даже в крупнейших городах страны фактическая скорость мобильного интернета в среднем в два, а кое-где и в три раза ниже тех параметров, которые теперь заложены в законе как стандарт качества.

Скорость мобильного интернета в Киеве от Vodafone

Новые нормы позволяют государству требовать от операторов увеличения инвестиций в сети. Теоретически это действительно может привести к росту скорости и стабильности связи. Впрочем, именно здесь возникает ключевой вопрос — за чей счет.

Что отвечают операторы

Эксперты рынка предостерегают, что рост скорости почти неизбежно повлечет за собой рост тарифов. В самых пессимистичных сценариях специалисты не исключают, что интернет в Украине может подорожать "до уровня Европы" — с нынешних 200-300 гривен до 2-3 тысяч гривен в месяц. Впрочем, операторы такие оценки не подтверждают.

В lifecell заявили "Телеграфу", что в ближайшее время не планируют повышение цен. В компании подчеркивают значительные инвестиции в энергоустойчивость: более 1 млрд гривен вложено в батареи за последний год.

"Мы понимаем, что нашим абонентам крайне важно оставаться на связи при любых условиях, поэтому продолжаем устанавливать батареи, закупили дополнительно 3500 генераторов и устанавливаем дополнительные базовые станции", – сообщили в компании.

В "Киевстаре" также отрицают прогнозы о резком росте тарифов до 2–3 тысяч гривен. В компании отмечают, что Закон №4670-IX не содержит требований, которые могли бы автоматически вызвать такое подорожание.

В то же время оператор признает, что телеком-рынок работает в условиях существенного роста затрат. В 2025 году "Киевстар" корректирует стоимость только части тарифов, и среднее повышение составляет около 55 гривен.

"Мы продолжаем укреплять сеть в соответствии с реальными потребностями страны и техническими возможностями. В то же время важно подчеркнуть, что эти инвестиции осуществляются независимо от положений Закона №4670-IX и не являются следствием его принятия", – пояснили "Телеграфу".

