lifecell, "Киевстар" или Vodafone? Где самые дешевые тарифы и как изменятся после подорожания

За 2025 год "Киевстар" уже поднимал цены на мобильную связь

Оператор мобильной связи "Киевстар" намерен повышать тарифы для абонентов. Первые изменения будут введены с 18 декабря 2025 года.

"Телеграф" решил сравнить цены на тарифы мобильной связи "Киевстара", lifecell и Vodafone. Как отметили в пресс-службе компании, повышение цен будет постепенным, но учитывая новые цифры, ощутимым.

Что нужно знать:

Тарифы "Киевстара" вырастут на 50-70 грн

Оператор уже поднимал цены для абонентов мобильной связи в сентябре 2025 года

Самыми дорогими оказались тарифы "Киевстара"

Новые цены "Киевстара"

Уже с 18 декабря 2025 года будут постепенно расти тарифы на мобильную связь. Начиная с 1 января 2026 года и несколько месяцев – некоторых контрактных и бизнес-тарифов.

Как вырастут тарифы:

Love UA База: со 150 грн вырастет до 200 грн/месяц;

Love UA Безлим 2024: с 225 грн вырастет до 300 грн/месяц;

Love UA Песня 2024: с 250 грн вырастет до 300 грн/месяц;

Love UA Свет 2024: с 200 грн вырастет до 260 грн/месяц;

Love UA Свет 2024 (с суперсилой Экономия): со 150 грн вырастет до 200 грн/месяц;

Love UA Свобода 2024: со 125 грн вырастет до 190 грн/месяц.

Новые тарифы Киевстара

Выходит, что тариф подорожает в среднем на 50-70 грн. И это притом что оператор уже поднимал цены в сентябре 2025 года.

Сравнение тарифов Vodafone, lifecell и "Киевстар"

Самым дешевым тарифом "Водафона" сейчас есть Device М — 100 грн в месяц за 10 ГБ интернета. Правда, бесплатных минут здесь нет – 1 мин по Украине стоит 1 грн. Ведь тариф в основном предусмотрен для планшетов.

А вот для контракта есть выгодное предложение Device 4G – 180 грн в месяц за 30 ГБ интернета. Бесплатные звонки в сети здесь тоже не предусмотрены – 1 мин разговора – 1,5 грн.

Тарифы Водофон

В свою очередь "Киевстар" предлагает тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн, куда входит: 10 ГБ мобильного интернета, безлимит звонков в сети, звонки на других операторов 100 мин и бесплатных 100 SMS-сообщений.

Тариф Киевстара

Заметим, что этот тариф указан на сайте как новый, то есть его можно активировать и приобрести. Все вышеперечисленные тарифы "Киевстара" в основном архивные, то есть работают у тех, кто покупал их ранее.

Тарифы мобильного оператора lifecell дешевле других компаний. Так, за 25 ГБ интернета и 750 бесплатных минут на звонки по Украине нужно заплатить 190 грн. К тому же есть выгодный тариф для гаджетов — 135 грн за 150 МБ интернета и 15 бесплатных минут.

Тарифы lifecell

Выходит, что самые дорогие тарифы у "Киевстара", а самые дешевые — lifecell. Местами разница стоимости достигает более 100 грн.

