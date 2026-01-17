Хотел захватить Зеленского, но... По сети несутся мемы о сыне Кадырове, попавшем в ДТП

Недавно младший Кадыров разразился угрозами в адрес президента Украины

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16 января попал в ДТП в Грозном. По сети быстро распространились мемы и шутки о нем и его отце, у которого также проблемы со здоровьем.

"Телеграф" собрал в сети мемы и шутки, появившиеся после того, как распространилась информация, что Адам Кадыров после аварии находится в тяжелом состоянии. Как известно, его отец Рамзан Кадыров также имеет большие проблемы со здоровьем.

В частности у главы Чечни больные почки. По данным СМИ, осенью 2023 года ему впервые пытались пересадить почку, однако орган не прижился. В дальнейшем сообщалось и о других попытках пересадки от семейных доноров, также не давших результата. Однако почка, полученная от его дяди Магомеда, в конце концов, якобы смогла прижиться.

Но в сентябре 2025 года появились сообщения, что Рамзану Кадырову трудно передвигаться и даже приходится использовать мочеприемник. Поэтому большинство мем построено именно на этом — после того, как сын попал в аварию, у главы Чечни могут появиться новые донорские почки.

Мемы об Адаме Кадырове, попавшем в ДТП

Мем о Рамзане Кадырове и его сыне

После информации, что Кадыров-младший попал в ДТП, сетью уносятся мемы

Почки Кадырова-старшего в центре внимания

Также вспомнили, что недавно Кадыров-младший заявил о готовности насильно "привезти" президента Украины Владимира Зеленского в Грозный, если будет приказ от президента РФ Владимира Путина или его отца Рамзана Кадырова. Однако что-то пошло не так.

Хотел захватить Зеленского, но все пошло не по плану

Кроме того, смеются над количеством наград у 18-летнего Адама Кадырова. Один из мемов построен на том, что он мог бы передать их президенту США Дональду Трампу. Так со своей медалью Нобелевской премии мира поступила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

Сын Кадырова имеет множество медалей, мог бы поделиться с Трампом

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько медалек у 18-летнего сына Кадырова и как над ним смеются в сети. Шутят, что он скоро официально превзойдет самого Леонида Брежнева.