Одному из них более 100 лет. Три самых высоких здания Львова, которые можно увидеть сейчас (фото)
Есть современные дома, которые имеют 27 этажей
Львов – один из старейших городов Украины, где сохранилось немало архитектурных памяток. Однако среди них есть и высокие постройки.
"Телеграф" расскажет о трех самых высоких зданиях Львова. Заметим, одному из них более 100 лет.
Высокие здания Львова
Две высотки "Авалон" на Сыхове
Сейчас эти два здания считаются одними из самых высоких в городе. Речь идет о многоэтажках ЖК Avalon Up, построенных в Сыхивском районе по улице Червоной Калины, 56. Они были сданы в эксплуатацию в 2020 году. Их высота составляет более 90 метров, то есть 27 этажей.
Церковь святых Ольги и Елизаветы
Это не только высокое здание Львова, но и одно из самых старых. Ведь его построили еще в 1911 году. Оно находится на площади Кропивницкого (Солярные). Выполнено в неоготическом стиле по проекту архитектора Теодора-Марианна Талевского. Высота собора составляет 88 метров.
Интересно, что место для церкви было выбрано специально, ведь этот католический собор закрывает от главного вокзала вид на Собор святого Юра, который был греко-католическим. Известно, что к этому приложил руку в 1903 году 73-летний император Франц Иосиф I. Сейчас на башне собора действует смотровая площадка.
Небоскреб на Черновола
Еще одним высоким современным зданием является 22-этажный жилой дом ЖК Счастливый Platinum на проспекте Чорновола, 77. Высота многоэтажки достигает 78 метров. Здание эксплуатируется с 2021 года.
