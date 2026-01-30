Одному из них более 100 лет. Три самых высоких здания Львова, которые можно увидеть сейчас (фото)

Есть современные дома, которые имеют 27 этажей

Львов – один из старейших городов Украины, где сохранилось немало архитектурных памяток. Однако среди них есть и высокие постройки.

"Телеграф" расскажет о трех самых высоких зданиях Львова. Заметим, одному из них более 100 лет.

Высокие здания Львова

Две высотки "Авалон" на Сыхове

Сейчас эти два здания считаются одними из самых высоких в городе. Речь идет о многоэтажках ЖК Avalon Up, построенных в Сыхивском районе по улице Червоной Калины, 56. Они были сданы в эксплуатацию в 2020 году. Их высота составляет более 90 метров, то есть 27 этажей.

ЖК Avalon Up во Львове

Церковь святых Ольги и Елизаветы

Это не только высокое здание Львова, но и одно из самых старых. Ведь его построили еще в 1911 году. Оно находится на площади Кропивницкого (Солярные). Выполнено в неоготическом стиле по проекту архитектора Теодора-Марианна Талевского. Высота собора составляет 88 метров.

Церковь святых Ольги и Елизаветы

Интересно, что место для церкви было выбрано специально, ведь этот католический собор закрывает от главного вокзала вид на Собор святого Юра, который был греко-католическим. Известно, что к этому приложил руку в 1903 году 73-летний император Франц Иосиф I. Сейчас на башне собора действует смотровая площадка.

Небоскреб на Черновола

Еще одним высоким современным зданием является 22-этажный жилой дом ЖК Счастливый Platinum на проспекте Чорновола, 77. Высота многоэтажки достигает 78 метров. Здание эксплуатируется с 2021 года.

ЖК Счастливый Platinum на проспекте Черновол

