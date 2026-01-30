Одній з них понад 100 років. Три найвищі будівлі Львова, які можна побачити зараз (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є сучасні будинки, які мають 27 поверхів
Львів одне з найстаріших міст України, де зберігалось чимало архітектурних пам'яток. Однак серед них є чимало високих будівель.
"Телеграф" розповість про три найвищі будівлі Львова. Зауважимо, одній з них понад 100 років.
Найвищі будівлі Львова
Дві висотки "Авалон" на Сихові
Наразі ці дві будівлі вважаються одними з найвищих у місті. Йдеться про багатоповерхівки ЖК Avalon Up, збудовані у Сихівському районі на вулиці Червоної Калини, 56. Вони були здані в експлуатацію у 2020 році. Їхня висота складає понад 90 метрів, тобто 27 поверхів.
Церква святих Ольги та Єлизавети
Це не тільки висока будівля Львова, а й одна з найстаріших. Адже її звели ще у 1911 році. Вона знаходиться на площі Кропивницького (Солярні). Виконана у неоготичному стилі за проєктом архітектора Теодора-Мар'яна Тальовського. Висота собору складає 88 метрів.
Цікаво, що місце для церкви обрали спеціально, адже цей католицький собор закриває від головного вокзалу вид на Собор святого Юра, який був греко-католицьким. Відомо, що до цього доклав руку у 1903 році 73-річний імператор Франц Йосиф I. Зараз на вежі собору діє оглядовий майданчик.
Хмарочос на Чорновола
Ще однією високою сучасною будівлею є 22-поверховий житловий будинок ЖК Щасливий Platinum на проспекті Чорновола, 77. Висота багатоповерхівки сягає 78 метрів. Будинок експлуатується з 2021 року.
Раніше "Телеграф" розповідав, як легендарний ресторан у Сумах перетворився на АТБ.