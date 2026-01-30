Одній з них понад 100 років. Три найвищі будівлі Львова, які можна побачити зараз (фото)

Є сучасні будинки, які мають 27 поверхів

Львів одне з найстаріших міст України, де зберігалось чимало архітектурних пам'яток. Однак серед них є чимало високих будівель.

"Телеграф" розповість про три найвищі будівлі Львова. Зауважимо, одній з них понад 100 років.

Найвищі будівлі Львова

Дві висотки "Авалон" на Сихові

Наразі ці дві будівлі вважаються одними з найвищих у місті. Йдеться про багатоповерхівки ЖК Avalon Up, збудовані у Сихівському районі на вулиці Червоної Калини, 56. Вони були здані в експлуатацію у 2020 році. Їхня висота складає понад 90 метрів, тобто 27 поверхів.

ЖК Avalon Up у Львові

Церква святих Ольги та Єлизавети

Це не тільки висока будівля Львова, а й одна з найстаріших. Адже її звели ще у 1911 році. Вона знаходиться на площі Кропивницького (Солярні). Виконана у неоготичному стилі за проєктом архітектора Теодора-Мар'яна Тальовського. Висота собору складає 88 метрів.

Церква святих Ольги та Єлизавети

Цікаво, що місце для церкви обрали спеціально, адже цей католицький собор закриває від головного вокзалу вид на Собор святого Юра, який був греко-католицьким. Відомо, що до цього доклав руку у 1903 році 73-річний імператор Франц Йосиф I. Зараз на вежі собору діє оглядовий майданчик.

Хмарочос на Чорновола

Ще однією високою сучасною будівлею є 22-поверховий житловий будинок ЖК Щасливий Platinum на проспекті Чорновола, 77. Висота багатоповерхівки сягає 78 метрів. Будинок експлуатується з 2021 року.

ЖК Щасливий Platinum на проспекті Чорновол

