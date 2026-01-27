Когда-то здесь гуляли свадьбы: как легендарный ресторан превратился в "АТБ" (фото)

Когда-то здесь проходили банкеты, ныне ежедневные — покупки горожан

В Сумах уже несколько лет работает супермаркет "АТБ" в помещении бывшего ресторана "Кристалл". Модернистское здание 1970-х годов полностью перестроили под торговые нужды.

Снаружи смонтировали вентилируемый фасад, а внутреннее пространство перепланировали. Об истории перевоплощения рассказал местный онлайн-журнал "Цукр".

Ресторан "Кристалл" начали возводить в 1972 году одновременно с обустройством парка "Дружба". Открытие заведения приурочили к 50-летию образования СССР. Здание было исполнено в стиле позднего модернизма. Внутри работали бар и два банкетных зала. В течение десятилетий в "Кристале" проводили торжества, выпускные вечера, корпоративы и свадьбы.

Только построенный ресторан

В 1997 году заведение было зарегистрировано как частное акционерное общество. Впоследствии фасад покрасили в ярко-зеленый цвет, что сделало сооружение узнаваемым для жителей района.

Открытка 1976 года

Так выглядел ресторан в 90-х

Так выглядело помещение внутри, когда здесь был ресторан

В ноябре 2021 года предприятие прекратило деятельность, а здание было продано сети "АТБ". Уже в декабре после реконструкции был открыт супермаркет. Помещения полностью адаптировали для торговли: демонтировали часть внутренних конструкций, перепланировали залы, обустроили торговое пространство и установили новый вентилируемый фасад.

"АТБ" на месте ресторана "Кристалл"

Вход в магазин

Теперь вместо зала со столиками здесь полки с товарами

С момента открытия прошло более четырех лет. По состоянию на январь 2026 магазин продолжает работу как один из супермаркетов сети в Сумах. В городе функционируют и другие торговые точки "АТБ" в разных районах.

Здание бывшего ресторана и сейчас привлекает внимание из-за своей формы и истории. Для части сумчан это место ассоциируется с событиями прошлых лет, для других с современным форматом крупного супермаркета вблизи парка.

