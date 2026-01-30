Сначала не хотели строить, а потом называли призраком: история самой уникальной станции метро Киева

Своим появлением она обязана работникам Дарницкого вагоноремонтного завода

Станция метро "Красный хутор" на зеленой ветке киевского метрополитена отличается от других своей нетипичностью: это единственная станция Киевского метрополитена, расположенная на поверхности.

Она начала работать 28 мая 2008 года и сразу привлекла внимание необычным видом — скорее, как пригородная платформа, чем классическая подземная станция. "Телеграф" решил рассказать ее историю.

Первоначально "Красный хутор" вообще не входил в базовые планы развития ветки. Появление станции стало следствием настойчивых обращений жителей левобережных дачных массивов и работников Дарницкого вагоноремонтного завода, которым требовалось прямое и удобное сообщение с городом. В результате власти согласились возвести станцию как временную конечную.

Первые годы после открытия она выглядела почти безлюдной: поезда ходили с большими интервалами, а пассажиропоток был минимальным. Именно тогда за станцией закрепилось неофициальное прозвище "станция-призрак". Впоследствии этот образ утратил актуальность.

Прошло более пятнадцати лет, но "Красный хутор" до сих пор остается конечной станцией зеленой линии. Активная жилая застройка окрестных территорий постепенно изменила ее роль: сегодня это важный транспортный пункт для жителей окрестностей и ежедневный маршрут тысяч пассажиров.

Вход на станцию Киевского метро "Красный хутор"

Интересный штрих к портрету станции — ее расположение рядом с лесной зоной, что делает "Красный хутор" одним из самых "зеленых" в столице. Кроме того, именно за ней находится Харьковское электродепо, куда отправляют поезда на обслуживание. Такая близость к технической инфраструктуре и открытое расположение делают станцию уникальным примером сочетания городского метро с элементами железнодорожной логистики.

Прошло больше 15 лет, но "Красный хутор" до сих пор выполняет роль конечной остановки зеленой ветки. С развитием окружающего района пассажиропоток вырос, и теперь станция является важным транспортным узлом для жителей окрестностей.

Станция метро "Красный хутор"

Напомним, в КГГА не исключают возможность остановки киевского метро из-за проблем с электроснабжением столицы. Более того, если ситуация ухудшится, готовятся обеспечить пассажирские перевозки автобусами в случае временного прекращения движения поездов метрополитена.