Спочатку не хотіли будувати, а потім називали привидом: історія найунікальнішої станції метро Києва

Своєю появою вона завдячує працівникам Дарницького вагоноремонтного заводу

Станція метро "Червоний хутір" на зеленій гілці київського метрополітену вирізняється з-поміж інших своєю нетиповістю: це єдина станція Київського метрополітену, розташована на поверхні.

Вона почала працювати 28 травня 2008 року й одразу привернула увагу незвичним виглядом — радше як приміська платформа, ніж класична підземна станція. "Телеграф" вирішив розповісти її історію.

Спочатку "Червоний хутір" узагалі не входив до базових планів розвитку гілки. Поява станції стала наслідком наполегливих звернень мешканців лівобережних дачних масивів і працівників Дарницького вагоноремонтного заводу, яким було потрібне пряме та зручне сполучення з містом. У результаті влада погодилася звести станцію як тимчасову кінцеву.

Перші роки після відкриття вона справді виглядала майже безлюдною: поїзди ходили з великими інтервалами, а пасажиропотік був мінімальним. Саме тоді за станцією закріпилося неофіційне прізвисько "станція-привид". Згодом, цей образ втратив актуальність.

Минуло понад п’ятнадцять років, але "Червоний хутір" і досі залишається кінцевою станцією зеленої лінії. Активна житлова забудова навколишніх територій поступово змінила її роль: сьогодні це важливий транспортний пункт для мешканців околиць і щоденний маршрут для тисяч пасажирів.

Вхід до станції метро "Червоний хутір"

Цікавий штрих до портрета станції — її розташування поряд із лісовою зоною, що робить "Червоний хутір" однією з найбільш "зелених" у столиці. Крім того, саме за нею розміщене Харківське електродепо, куди відправляють потяги на обслуговування. Така близькість до технічної інфраструктури й відкрите розташування роблять станцію унікальним прикладом поєднання міського метро з елементами залізничної логістики.

Станція київського метро "Червоний хутір"

